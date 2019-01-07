Bangkok havalimanında mahsur kalan Suudi kadın hakkında çelişkili açıklamalar

Kuveyt'te ailesiyle tatildeyken uçağa binip Bangkok üzerinden Avustralya'ya gitmeye çalışan Kunun, Bangkok havalanında pasaportunun Suudi diplomat tarafından alındığını ve alıkonduğunu söylemişti.

General Surachate Hakparn, BBC'ye açıklamasında El Kanun'un Tayland vizesi olmadığı için ülkeye girişine izin verilmediğini ve yetkililerin genç kadının Tayland'a uçtuğu Kuveyt Havayolları'yla Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere, iadesi için sürecin başlatıldığını belirtmişti.

Bunun üzerine, insan hakları avukatı Nadthasiri Bergman, genç kızın sınır dışı edilmesini engelleme talebiyle bir dava açtmıştı. Ancak bu talebin Bangkok ceza mahkemesi tarafından reddedildiği açıklandı. AFP'ye açıklama yapan Bergman, "Talebi reddettiler. Yeterince kanıtımız yok dediler" şeklinde konuştu.

Ancak red açıklamasının ardından Tayland göçmenlik ofisi görevlisi Surachate Hakparn ise genç kızın sınır dışı edilmeyeceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) geri gönderme ilkesine göre, sığınmacılar yaşamları tehdit altındaysa ülkelerine iade edilmiyor.

Bu arada Kunun yeni Twitter paylaşımında Suudi medyasında Kuveyt'te yaşadığının iddia edildiğini belirterek "Bu doğru değil. Suudi Arabistan'da yaşıyorum. Bu da kanıtı" dedi ve Suudi Arabistan'da okuduğu üniversitenin kartını paylaştı.

Saudi news said I was living in Kuwait, but that’s wrong I live in Saudi Arabia and this is the proof

My Saudi university card (Ha’il university) pic.twitter.com/RO9VBbz63w — Rahaf Mohammed رهف محمد القنون (@rahaf84427714) January 7, 2019

OTEL ODASINA BARİKAT KURDU

Taylandlı yetkililer, El Kunun'un bugün Katar'a giden uçakla geri gönderilmesinin planlandığını ancak genç kızın otel odasına barikat kurarak dışarı çıkmadığını belirtti.

Kunun, dün yolladığı videoda UNHCR yetkilileriyle görüşünceye kadar otel odasından ayrılmayacağını belirtmişti.

Video from @rahaf84427714 just sent from her hotel room at the #Bangkok airport. She has barricaded herself in the room & says she will not leave until she is able to see #UNHCR. Why is #Thailand not letting @Refugees see her for refugee status determination? @hrw #SaveRahaf pic.twitter.com/3lb2NDRsVG — Phil Robertson (@Reaproy) January 7, 2019

​'AİLEMİN BENİ ÖLDÜRMESİNDEN KORKUYORUM'

Kunun, Twitter'da paylaştığı mesajda "Kaybedecek bir şeyim olmadığı için gerçek ismimi ve tüm bilgilerimi paylaşacağım", "Çünkü gerçek olduğumu ve var olduğumu bilmenizi istiyorum" ve "Ailemin beni öldürmesinden korkuyorum" şeklinde paylaşımlar yapmıştı.

Because I got nothing to lose I’m going now to share my real name and my all information. — Rahaf Mohammed رهف محمد القنون (@rahaf84427714) January 6, 2019

BBC'ye ise 'İslam'a artık inanmadığını, zorla Suudi Arabistan'a gönderilip ailesi tarafından öldürülmekten korktuğunu' söylemişti.