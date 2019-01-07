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14:28 07 Ocak 2019
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    Rahaf Muhammed el Kunun

    Bangkok havalimanında mahsur kalan Suudi kadın hakkında çelişkili açıklamalar

    © AP Photo / Human Rights Watch
    Ortadoğu
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    Tayland mahkemesi, Bangkok'taki otel odasına barikat kuran 18 yaşındaki Suudi Arabistanlı Rahaf Muhammed el Kunun'un ülkesine geri gönderileceğini duyurdu. Ancak göçmenlik ofisi yetkilisi tam tersini söyledi ve genç kızın sınır dışı edilmeyeceğini açıkladı.

    Kuveyt'te ailesiyle tatildeyken uçağa binip Bangkok üzerinden Avustralya'ya gitmeye çalışan Kunun, Bangkok havalanında pasaportunun Suudi diplomat tarafından alındığını ve alıkonduğunu söylemişti.

    General Surachate Hakparn, BBC'ye açıklamasında El Kanun'un Tayland vizesi olmadığı için ülkeye girişine izin verilmediğini ve yetkililerin genç kadının Tayland'a uçtuğu Kuveyt Havayolları'yla Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere, iadesi için sürecin başlatıldığını belirtmişti.

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    © REUTERS / Mohammad Ismail
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    Bunun üzerine, insan hakları avukatı Nadthasiri Bergman, genç kızın sınır dışı edilmesini engelleme talebiyle bir dava açtmıştı. Ancak bu talebin Bangkok ceza mahkemesi tarafından reddedildiği açıklandı. AFP'ye açıklama yapan Bergman, "Talebi reddettiler. Yeterince kanıtımız yok dediler" şeklinde konuştu.

    Ancak red açıklamasının ardından Tayland göçmenlik ofisi görevlisi Surachate Hakparn ise genç kızın sınır dışı edilmeyeceğini söyledi. 

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) geri gönderme ilkesine göre, sığınmacılar yaşamları tehdit altındaysa ülkelerine iade edilmiyor.

    Bu arada Kunun yeni Twitter paylaşımında Suudi medyasında Kuveyt'te yaşadığının iddia edildiğini belirterek "Bu doğru değil. Suudi Arabistan'da yaşıyorum. Bu da kanıtı" dedi ve Suudi Arabistan'da okuduğu üniversitenin kartını paylaştı. 

    OTEL ODASINA BARİKAT KURDU

    Taylandlı yetkililer, El Kunun'un bugün Katar'a giden uçakla geri gönderilmesinin planlandığını ancak genç kızın otel odasına barikat kurarak dışarı çıkmadığını belirtti.

    Kunun, dün yolladığı videoda UNHCR yetkilileriyle görüşünceye kadar otel odasından ayrılmayacağını belirtmişti.

    'AİLEMİN BENİ ÖLDÜRMESİNDEN KORKUYORUM'

    Kunun, Twitter'da paylaştığı mesajda "Kaybedecek bir şeyim olmadığı için gerçek ismimi ve tüm bilgilerimi paylaşacağım", "Çünkü gerçek olduğumu ve var olduğumu bilmenizi istiyorum" ve "Ailemin beni öldürmesinden korkuyorum" şeklinde paylaşımlar yapmıştı.

    BBC'ye ise 'İslam'a artık inanmadığını, zorla Suudi Arabistan'a gönderilip ailesi tarafından öldürülmekten korktuğunu' söylemişti.

     

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    Etiketler:
    Rahaf Muhammed el-Kunun, Suudi Arabistan
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