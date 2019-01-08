Zarif, ABD'nin Ortadoğu politikasını Bolton'un fotoğrafıyla anlattı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un İsrail ziyaretinde sanal gerçeklik gözlükleri ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Bir resmin bin kelime anlattığı söylenir ancak bu resim ABD'nin bölgemizde yıllardır sürdürdüğü başarısız politikalar hakkında bin kelimeden fazlasını anlatıyor" ifadesini kullandı.

It's said a picture says a thousand words. This picture, however, says more than a thousand words about decades of failed US policies in our region.



In the valley of the blind, even those with VR glasses are still blind. pic.twitter.com/Tyip6iKbFl — Javad Zarif (@JZarif) 7 Ocak 2019

Zarif, mesajının devamında ise "Körler vadisinde VR (sanal gerçeklik) gözlükleriyle olsalar dahi hala kördürler" yazdı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, pazar günü İsrail'i ziyaret etmişti.