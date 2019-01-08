İsrail Başbakanı Netanyahu:Tüm tanıklarla yüzleşmek istiyorum

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk dosyasıyla ilgili polis sorgusu sırasında iki defa tanıklarla yüzleşmek istediğini söyledi.

© Sputnik / Vitaliy Podvitski Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili 12. defa sorgulandı

Netanyahu, Batı Kudüs'teki ofisinde yaptığı açıklamada, polisin kendisiyle ilgili yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasına ilişkin, "Bana karşı soruşturmaya katılan tüm tanıklarla yüzleşmek istiyorum" dedi.

Başbakanın adil bir mahkemeyi hakkettiğini söyleyen Netanyahu, "Tanıkların bana karşı yaptığı tüm açıklamaları bozabilirim" ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca, yolsuzluk soruşturmasının gündemden kalkması için kamuoyunu meşgul etme imkanına sahip olduğunu öne sürerek, "Gözleri benden uzaklaştırabilir ve 1967 sınırlarına çekilmeyi ilan edebilirdim" dedi.

Kendisinin İsrail basının kötülemelerine en çok maruz kalan kişi olduğunu iddia eden Netanyahu, "Ancak İsrail'in güvenliğinden asla vazgeçmem ve tanıklarla şu an yüzleşmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Netanyahu, İsrail solunu, seçimlerde 'kaybedeceklerini' bildikleri için kendisine karşı her türlü yola başvurmakla suçlayarak, "Bu nedenle, sol Başsavcı (İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit) üzerindeki baskılarını artırarak, seçimlerden önce bana karşı olan davaların kaderini belirlemesi için zorluyorlar" şeklinde konuştu.

© AFP 2018 / Thomas KIENZLE İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yakın 2 isim yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı

İsrail'in Haaretz gazetesi pazar günü, İsrail Başsavcısı Mendelblit'in şubat ayında Netanyahu'ya karşı bir iddianame hazırlama konusunda kararını duyurmasını beklendiğini açıklamıştı.

Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları 25 Aralık'ta erken seçim kararı almıştı.

Koalisyon partileri tarafından yayımlanan ortak bildiride, İsrail'de gelecek yıl kasım ayında yapılması planlanan genel seçimlerin nisan ayına alındığı ifade edilmişti.

İsrail basını da erken seçimin 9 Nisan'da yapılacağını yazmıştı.

© REUTERS / Ronen Zvulun İsrail’de, Netanyahu hükümetine dönük yolsuzluk protestoları sürüyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, 4000 numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Shaul Elovictch'in sahibi olduğu 'Bezeq' medya şirketine ait 'Walla News' adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında Bezeq şirketine 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

İsrail polisi, bu ay başında soruşturmasını tamamlayarak Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu hakkında rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla dava açılması talebiyle dosyayı Başsavcılığa göndermişti.

Polisin dava açılması tavsiyesinin ardından Siyonist Birlik Bloku lideri Livni, Netanyahu'yu istifaya çağırmıştı.