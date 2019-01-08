Suriye basını: Ordudan takviye birlikler ülkenin kuzeybatı illerine geliyor

Gazeteye konuşan yerel kaynaklar, "Suriye ordusunun ülkenin orta ve güney kısımlarındaki birliklerden takviye kuvvetler, Hama'nın kuzey ile kuzeybatısına, İdlib'in de güneydoğusuna gelmeye devam ederken aynı zamanda diğer askeri konvoylar, Halep'in kuzey ile kuzeydoğusuna doğru ilerliyor" ifadelerini kullandı.
Halep cephesindeki askerlerin, ordu ile temas hattındaki tüm noktaların kontrolünü ele geçiren ‘Nusra' ile her türlü çatışmaya hazır olduklarını belirten kaynaklar, ‘Nusra' militanlarının Halep'in konut bölgelerine ateş ederek ve diğer provokasyonlar yaparak gerilimi tırmandırma niyetinde olduklarını ifade etti.
‘NUSRA MİLİTANLARI HALEP-LAZKİYE OTOYOLUNUN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRMEK ÜZERE'
Suriye silahlı muhalefetinden Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne yakın kaynakların gazeteye aktardıkları bilgiye göre HTŞ militanları, pazar günü Halep'in batısında muhaliflerin en büyük karakollarının bulunduğu, Türkiye sınırında yer alan Bab el Hava sınır kapısına giden uluslararası otoyol üzerinde bulunan Atarib kentinin kontrolünü tamamen ele geçirdi.
Habere göre ‘Nusra' militanları, muhaliflerin takviye kuvvetlerinin gelişini engellemek amacıyla Halep'in batısını doğu kısmıyla birleştiren tüm otoyolları ve geçişleri tamamen kapattı.
Haberde ayrıca HTŞ militanlarının, İdlib'de muhalifler tarafından kontrol edilen Maaret-Numan kentinin çevresini sardıkları kaydedildi.
Gazeteye konuşan kaynaklar, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde olup bitenler hakkında ‘resmi olarak suskun kaldığını' ve ‘Ankara'dan mali destek alan' Nureddin Zengi örgütünün sıkıştırılması da dâhil olmak üzere, olayların Türk basınına yansıtılmadığını ve bunun, Ankara'nın HTŞ'nin planladıkları her şeyi kabul ettiği ve ‘sahada herhangi bir tepki vermediği' anlamına geldiğini söyledi.
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