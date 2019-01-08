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19:31 08 Ocak 2019
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    Suriye ordusu, Dera’da Ürdün sınırında

    Suriye basını: Ordudan takviye birlikler ülkenin kuzeybatı illerine geliyor

    © Sputnik / Mikhail Alaeddin
    Ortadoğu
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    Suriye ordusundan takviye birliklerin ülkenin kuzeybatısındaki İdlib, Halep ve Hama illerine doğru geldiğini ve Heyet Tahrir Şam (HTŞ, eski adıyla El Nusra) örgütünün saldırılarına karşı koymaya hazır olduğu duyuruldu.

    İdlib-militanlar
    © AFP 2018 /
    'İdlib'de örgütler arası çatışma sürüyor: Ulusal Kurtuluş Cephesi, El Nusra'ya saldırdı'
    Suriye'de yayınlanan hükümet yanlısı El Vatan gazetesinin haberine göre Suriye ordusundan takviye birlikler, Türkiye sınırına komşu iller olan İdlib ve Halep'e, ayrıca bu illerin güneyindeki Hama'ya gelmeye devam ediyor.

    Gazeteye konuşan yerel kaynaklar, "Suriye ordusunun ülkenin orta ve güney kısımlarındaki birliklerden takviye kuvvetler, Hama'nın kuzey ile kuzeybatısına, İdlib'in de güneydoğusuna gelmeye devam ederken aynı zamanda diğer askeri konvoylar, Halep'in kuzey ile kuzeydoğusuna doğru ilerliyor" ifadelerini kullandı.

    Halep cephesindeki askerlerin, ordu ile temas hattındaki tüm noktaların kontrolünü ele geçiren ‘Nusra' ile her türlü çatışmaya hazır olduklarını belirten kaynaklar, ‘Nusra' militanlarının Halep'in konut bölgelerine ateş ederek ve diğer provokasyonlar yaparak gerilimi tırmandırma niyetinde olduklarını ifade etti.

    İdlib'de El Nusra militanları
    © REUTERS / Mohamad Bayoush
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    Haberde ayrıca Suriye ordusunun, Halep'in Tel Rifat ve Menbiç bölgelerindeki mevzilerini güçlendirdiği, ayrıca militanların hükümet güçlerinin mevzilerine doğru sızmaya çalıştığı tüm yolları kapattığı belirtildi.

    ‘NUSRA MİLİTANLARI HALEP-LAZKİYE OTOYOLUNUN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRMEK ÜZERE'

    Suriye silahlı muhalefetinden Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne yakın kaynakların gazeteye aktardıkları bilgiye göre HTŞ militanları, pazar günü Halep'in batısında muhaliflerin en büyük karakollarının bulunduğu, Türkiye sınırında yer alan Bab el Hava sınır kapısına giden uluslararası otoyol üzerinde bulunan Atarib kentinin kontrolünü tamamen ele geçirdi.

    Habere göre ‘Nusra' militanları, muhaliflerin takviye kuvvetlerinin gelişini engellemek amacıyla Halep'in batısını doğu kısmıyla birleştiren tüm otoyolları ve geçişleri tamamen kapattı.

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA /
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    Halep-Lazkiye otoyolu üzerindeki Ariha kentinin etrafında tüm güçlerini yoğunlaştıran HTŞ, Ahrar uş-Şam ve Sukur uş-Şam militanlarına kenti 48 saat içerisinde boşaltmaları için ültimatom verdi. El Vatan, kenti ele geçirmeleri durumunda terör yanlılarının Halep-Lazkiye otoyolunun büyük bir kısmını kontrol edeceklerini kaydediyor.

    Haberde ayrıca HTŞ militanlarının, İdlib'de muhalifler tarafından kontrol edilen Maaret-Numan kentinin çevresini sardıkları kaydedildi.

    Gazeteye konuşan kaynaklar, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde olup bitenler hakkında ‘resmi olarak suskun kaldığını' ve ‘Ankara'dan mali destek alan' Nureddin Zengi örgütünün sıkıştırılması da dâhil olmak üzere, olayların Türk basınına yansıtılmadığını ve bunun, Ankara'nın HTŞ'nin planladıkları her şeyi kabul ettiği ve ‘sahada herhangi bir tepki vermediği' anlamına geldiğini söyledi.

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    Etiketler:
    Türk basını, Sukur uş-Şam, Ahrar uş-Şam, HTŞ, El Nusra, El Vatan, Atarib, Ariha, Lazkiye, İdlib, Halep, Türkiyte, Suriye
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