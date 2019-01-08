OPCW, Halep saldırısını araştırmak için ekibini gönderdi

OPCW'nin ilk grubunun aralık ayında Suriye'ye geldiği ve bu ülkenin yönetimiyle görüşmeler yaptığı ifade edildiği açıklamada, "Kimyasal saldırı suçlamalarıyla ilgili olguları tespit etmek amacıyla Suriye'de Ocak ayı başlarında OPCW'nin özel misyonu konuşlandırıldı" dendi.

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, terör yanlılarının, 24 Kasım'da Halep'in Halidiye ve Zahra mahallelerine ve Nil caddesine klorin gazı yüklü havan mermileriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti. Saldırıda, 7'si çocuk 46 kişi yaralanmıştı.