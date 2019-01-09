Ölümden dönen Suriyeli asker: Birkaç saat buzdolabında kaldı, cenaze töreninde tabuttan çıktı

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Suriyeli asker Hizir Mahmut Rebi, artık sadece hemşerileri tarafından değil birçok Suriyeli tarafından da tanınıyor. Hastanede öldüğü duyurulan ve birkaç saat buzdolabında bekletilen Rebi, cenaze merasiminde tabuttan sağ çıktı.

Suriye ordusundan savaşın gazileri ve çocukları için Hama kentine bağlı Misyaf'ta kurulan Vatanın Evlatları, Zaferin Üreticiler Kampı'nda kalan Rebi, Sputnik'e konuştu. Lazkiye'nin kuzeydoğu kırsalındaki çatışmalarda yalandığını anlatan Rebi, "Terörist gruplarla karşılaşmamızda, radikal militanlar bize bir roket atarak birçok arkadaşımı şehit etti ben de onlarca şarapnel ve 13 kalaşnikof mermisiyle birçok yerimden vuruldum" dedi.

Lazkiye'de militanlarla girdiği çatışmalarda öldüğü sanılan Suriyeli asker Hizir Mahmut Rebi © Fotoğraf : Bassel shartouh

Lazkiye'de militanlarla girdiği çatışmalarda öldüğü sanılan Suriyeli asker Hizir Mahmut Rebi © Sputnik / Bassel shartouh 1 / 2 © Fotoğraf : Bassel shartouh Lazkiye'de militanlarla girdiği çatışmalarda öldüğü sanılan Suriyeli asker Hizir Mahmut Rebi

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Ambulansla Lazkiye'deki yakın bir hastaneye kaldırıldığını belirten Rebi, "Doktorlar beni kurtaramadıklarını, kalbimin ve akciğerimin durduğunu söylemiş" diyerek şöyle devam etti: "Beni buzdolabına koymuşlar. Birkaç saat buzdolabında kalmışım. Ailem birçok arkadaşım ve vatandaş cenazeme katılmış. Ben uyandım, çok üşüyordum. Tabuttan çıktım ve beni ısıtmalarını istedim. Ancak beni gören birçok kişi korktu, kaçıştı ve korkudan bayıldı. Ben de tekrar bayıldım. Orada tekrar beni hastaneye götürdüler. Tekrar ameliyata alındım. Mermiler, şarapneller çıkarıldı ve yararlı elimi kestiler. Ancak bir buçuk yıl boyunca yürüyemedim."