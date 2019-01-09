Tayland'da alıkonulan Suudi kadına mülteci statüsü verildi

Ailesiyle birlikte gittiği tatilden kaçarak Avustralya'ya gitmeye çalışan ancak Bangkok havaalanında alıkonunan 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el Kunun'a Birleşmiş Milletler (BM) tarafından mülteci statüsü verildiğini duyurdu.

Ayrıca, Kunun'un babasının ve erkek kardeşinin kendisini görmek için Tayland'a geldiği ancak genç kızın onlarla görüşmeyi reddettiği belirtildi.

Kuveyt'te ailesiyle tatildeyken uçağa binip Bangkok üzerinden Avustralya'ya gitmeye çalışan Kunun'un pasaportu Bangkok havalanında Suudi bir diplomat tarafından alınmış ve genç kız da havaalanında alıkonulmuştu.

Yetkililer Kunun'un Tayland vizesi olmadığı için ülkeye girişine izin verilmediğini söylemiş ve Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere, iadesi için sürecin başlatıldığını belirtmişti.

Twitter'dan durumuyla ilgili yaptığı paylaşımlar yankı uyandıran Kunun, 'İslam'a artık inanmadığını, zorla Suudi Arabistan'a gönderilip ailesi tarafından öldürülmekten korktuğunu' söylemişti.

Because I got nothing to lose I’m going now to share my real name and my all information. — Rahaf Mohammed رهف محمد القنون (@rahaf84427714) January 6, 2019

​Yetkililer daha sonra otele yerleştirilen genç kızın Katar'a giden uçakla geri gönderilmesinin planlandığını açıklamıştı ancak Kunun odasına barikat kurarak dışarı çıkmamış ve Birleşmiş Milletler Mülteciler yetkilileriyle görüşünceye kadar otel odasından ayrılmayacağını belirtmişti.

Bunun üzerine Kunun'a Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) himayesi altında Avusyralya'ya geçici giriş izni verilmişti.