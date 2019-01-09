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16:53 09 Ocak 2019
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    Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdad

    Suriye Dışişleri: Türk müdahalesine karşı Kürtlerle yeniden kurduğumuz temaslar konusunda iyimseriz

    © AFP 2018 / LOUAI BESHARA
    Ortadoğu
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    Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası, "Suriye hükümeti, Türk müdahalesini gözönüne alarak Kürt gruplarla temaslarını yeniden etkin hale getirdi" diyerek ekledi: "Bu kez iyimserim."

    Demokratik Suriye Güçleri - Menbiç operasyonu
    © REUTERS / Rodi Said
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin YPG'yi Menbiç'ten çıkarmaması halinde her an harekat düzenlemeye hazır olduklarını söylerken Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad bir grup gazeteciye açıklama yaptı. 

    'Suriye hükümetinin olası Türk müdahalesine karşı Kürt gruplarla temaslarını yeniden etkin hale getirdiğini' duyuran Mikdad, "Kürt gruplarla diyaloğun alternatifi yoktur" dedi.

    Kürt gruplarla 'geçmiş tecrübelerin teşvik edici' olmadığını söyleyen Mikdad, ancak onlardan gelen 'Suriye'nin parçası olduklarına' dair açıklamalardan memnuniyet ifade etti.

    'Kürtlerin Suriye devletine geri dönmeleri lehine şartların oluştuğunu' dile getiren Dışişleri Bakan Yardımcısı, şöyle devam etti:

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    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    "O yüzden iyimserim. Şu sıra Suriye devleti ile bu siyasi gruplar arasında süregiden diyalogda içten ve dürüst olmaları için onları teşvik ediyoruz, çünkü bunun bir alternatifinin olmadığını hesaba katıyoruz."

    Mikdad, diğer yandan 'yabancı güçlerin ülkeyi terk edeceğinden emin olduğu' mesajını verdi.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Aralık'ta Erdoğan'la telefon görüşmesi sırasında dile getirdiği Suriye'den tamamen çekilme kararını 19 Aralık'ta kamuoyuna açıklamasından beri Suriye'de kartlar yeniden karılıyor.

    Trump, bölgeyi Türkiye'ye devretme işareti verdiğinden, ilkin YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Suriye hükümetiyle temas çabasına girdi.

    Badran Jia Kurd
    © REUTERS / Rodi Said
    Reuters: Suriyeli Kürtler Esad'la anlaşmaya varmaya yönelik yol haritasını Moskova'ya sundu

    DSG'nin Menbiç davetine icabet eden Suriye hükümet güçleri kentin eteklerine ilerleyip ABD güçlerinin çekilmesi için bekleyişe geçti.

    Ardından Rus diplomatlarla görüşmek üzere Moskova'ya giden Suriyeli Kürt heyetinden Badran Jia Kurd, Reuters'e "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la anlaşmaya varmaya yönelik yol haritasını Moskova'ya sunduk" diye konuştu.

    Rusya'nın arabuluculuğunu istediklerini belirten Jia Kurd, "Nihai kararımız, Şam'la anlaşmaya varmaktır; ne pahasına olursa olsun, Amerikalılar itiraz etseler bile bu yönde çalışacağız" vurgusu yaptı.

    Etiketler:
    Suriyeli Kürtler, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Suriye Dışişleri Bakanlığı, YPG, Faysal Mikdad, Menbiç, Suriye, Türkiye
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