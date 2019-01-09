'El Nusra, Halep kentinin batı kesimini tamamen kontrolü altına aldı'

El Nusra'nın çok sayıda militanını ve büyük miktarda silahı İdlib'in güneyine sevk ettiği belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre El Nusra militanları, İdlib'in güneyinde büyük bölümünü Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) oluşturduğu ılımlı muhalif Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin mevzilerine çok yakın bir noktada konuşlandı.

Ulusal Kurtuluş Cephesi güçlerinin El Nusra'nın mevzilerine düzenlediği saldırı sonucunda ılımlı muhalif grup ile militanlar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

'NUSRA HALEP'İN BATISINI KONTROLÜ ALTINA ALDI'

Bu arada SANA'ya göre El Nusra militanları, İdlib'e komşu Halep kentinin batı kesimini tamamen kontrolü altına aldı.