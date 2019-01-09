İran, AB ile güvenlik işbirliğini gözden geçirmeye hazırlanıyor

© REUTERS / Toby Melville AB'den İran'a yaptırım kararı

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan ismi açıklanmayan diplomatik bir kaynak, AB'nin yaptırım kararının ardından Avrupalı büyükelçi ve maslahatgüzarlardan oluşan 6 diplomatla bakanlıkta bir araya gelindiğini söyledi.

Bakanlıkta yapılan görüşmede Avrupalı diplomatların sert bir üslupla uyarıldığını söyleyen diplomatik kaynak, "Açıklamalarının kabul edilemezliği ve uygunsuz dil kullanmaları nedeniyle görüşme 10 dakikadan kısa sürede sona erdi" dedi.

Avrupa ülkelerinin terör örgütlerini himaye ettiğini ifade eden diplomat, şunları aktardı:

"İran, Avrupa ülkeleriyle güvenlik ve istihbarat alanındaki işbirliğini gözden geçiriyor. Yakında önemli alanları da kapsayan kararlar alınacak".

AB'DEN İRAN İSTİHBARATINA YAPTIRIM

AB Konseyi'nden bugün yapılan açıklamada, İran istihbarat servisinin ve iki İran vatandaşının Avrupa topraklarında suikast planladıkları gerekçesiyle mal varlıklarının ve diğer finansal kaynaklarının dondurulmasına karar verildiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, daha önce yaptırım listesinde yer alanlarla beraber toplam 15 kişi ve 21 İranlı kurum veya kuruluşu kapsayan yaptırım listesinin altı ay daha geçerliliğini koruyacağı kaydedilmişti.