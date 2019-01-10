Mekke'yi hamam böcekleri ve çekirgeler bastı

Kabe'nin de içinde yer aldığı Mescid-i Haram ve çevresini hamam böcekleri ve çekirgeler bastı.

Gazeteduvar'ın haberine göre Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Mescid-i Haram ve çevresini çekirgeler ve hamam böcekleri bastı.

İslam dünyasının kutsal mekanı olan ve Hac vazifesinin yerine getirildiği (Kabe’nin de içinde yer aldığı) Mescid-i Haram’da ilk defa böyle bir olayla karşılaşıldığı belirtiliyor.

Mekke belediyesi Umre ziyareti yapanların güvenliği ve rahatlığı için gerekli noktalara temizlik için ekipler gönderildiğini duyurdu.

Cumartesi gecesi ortaya çıkan çekirgeler ve hamam böcekleri kısa sürede şehrin birçok noktasına yayıldı. Böceklerin çok sayıda olması bölge sakinlerinin yanı sıra uzmanları da şaşırttı.

صراصير الليل تجتاح بأعداد كبيرة ساحات الحرم المكي والسلطات السعوديه في بيان صادر من امانة العاصمه المقدسه تؤكد فيه أنه تم توجيه كافة الفرق المختصصة للعمل على سرعة القضاء على حشرة صراصير الليل حول ساحات الحرم ، حفاظاً على سلاة ضيوف بيت الله الحرام #صراصير_الحرم pic.twitter.com/idcmdqGWnP — AD.AHMED HUSSIEN | احمد حسين (@ADHussien) January 7, 2019

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