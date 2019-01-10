Ruhani: Yakında uzaya uydu fırlatacağız

İran eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin 2. ölüm yıl dönümü anma etkinliğinde konuşan Ruhani, İran'ın önümüzdeki haftalarda kendi yapımı roketlerle uzaya iki adet uydu göndereceğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın füze ve uzaya roket fırlatma teknolojisini nükleer başlık taşıyabilecek şekilde geliştirildiğini öne sürerek,Tahran'dan bu denemelerini durdurmaması halinde ağır ekonomik yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.
Hindistan'da resmi temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de ABD'nin uyarılarına rağmen ülkesinin uzay ve füze programını sürdüreceğini söyledi.
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