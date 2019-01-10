İran Dışişleri Bakanlığı: Moskova, Tahran ve Ankara iş birliğini Astana formatında sürdürmeli

Rusya, İran ve Türkiye'nin görevinin, yüksek verim gösteren Astana formatındaki iş birliğini korumak olduğunu belirten Ansari, "İran, Rusya ve Türkiye'nin Astana formatındaki etkileşimi son birkaç yıl içinde faydalı olduğunu göstermiştir. Şimdiki aşamada görevimiz, İran ile Rusya arasındaki yakın iş birliğinin yanı sıra, üçlü iş birliğinde de Astana formatındaki eğilimi sürdürmektir" dedi.

İstişarelerde Suriye ve Yemen'de meydana gelen değişikliklerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gündemdeki çeşitli sorunları da ele alacaklarını kaydeden Ansari, "Her ne kadar bu ikili bir toplantı olsa da, Türk ortaklarımızla Astana formatı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz ortak tedbirler olarak da kabul edilebilir" ifadelerini kullandı.

İranlı diplomat, Moskova'daki istişarelerin çok faydalı ve verimli olacağını ve Ortadoğu bölgesindeki süreçlerin etkin gelişimine katkı yapacağına inandığını belirterek "İran ve Rusya arasında ilişkilerin farklı alanlarda gelişmekte ve genişlemekte olduğunu görüyoruz. Suriye de Moskova ve Tahran'ın iş birliği yaptığı alanlardan sadece biri. Terörizmle mücadelede ve bu ülkede barış ve güvenliği sağlama konusunda çok önemli sonuçlar elde ettik" dedi.