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16:35 10 Ocak 2019
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    Nadav Argaman

    İsrail İç İstihbarat Servisi Başkanı: Çin'in İsrail'deki yatırımları, ülke güvenliğini tehdit edebilir

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    Ortadoğu
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    İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Başkanı Argaman, "Çin'in İsrail'de özellikle stratejik altyapı ve iç piyasadaki büyük şirketlere yönelik yatırımlarıyla oluşturduğu nüfuz tehlike oluşturuyor" dedi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz
    © AFP 2018 / Yuri KADOBNOV
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    İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Nadav Argaman, Çin'in ülkedeki yatırımlarının İsrail'in güvenliği için tehlike oluşturabileceği uyarısında bulundu.

    İsrail Kanal 7 Televizyonu'nun haberine göre, Argaman, "Çin'in İsrail'de özellikle stratejik altyapı ve iç piyasadaki büyük şirketlere yönelik yatırımlarıyla oluşturduğu nüfuz tehlike oluşturuyor." dedi.

    Argaman, Çin şirketlerinin İsrail sigorta şirketlerini satın almanın yanı sıra yeni Hayfa Limanı ile hafif raylı sistem inşatını üsteleneceğini belirterek, söz konusu yatırımları denetleyecek kanunlar çıkarılması gerektiğini söyledi.

    'YABANCI YATIRIMIN DENETLENMESİ KONUSUNDA İSRAİL KANUNLARI YETERSİZ'

    Yabancı ülkelerin yatırımlarını denetleme açısından, güvenlik ihtiyaçlarıyla karşılaştırıldığında İsrail'deki kanunların yetersiz olduğunu belirten Argaman, bu durumun tehlikeli olabileceğini kaydetti.

    Rusya ve Çin
    © Flickr
    Rusya ve Çin, 1 milyar dolarlık endüstriyel yatırım fonu kuruyor
    İsrail Dışişleri Bakanlığı, geçen yılki bir açıklamasında, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 11 milyar doları aştığını ve Çin'in, İsrail'in 3. büyük ticaret ortağı olduğunu dile getirmişti.

    İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinin daha önceki haberinde, Washington yönetiminin, İsrail'in son dönemde Çin ile geliştirdiği teknoloji alışverişini içeren iş birliğinden rahatsız olduğu ve Tel Aviv'i bu yönde sert bir dille uyardığı ifade edilmişti.

    Etiketler:
    değerlendirme, yatırım, ticaret, tehdit, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), İsrail Dışişleri Bakanlığı, Haaretz, Nadav Argaman, Tel Aviv, İsrail, Çin
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