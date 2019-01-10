Rus Dışişleri: Rus ve İranlı diplomatlar Suriye’deki durumu görüştü

Açıklamada, "Taraflar, ABD'nin askerlerini Suriye topraklarından çekmeye niyetini ortaya koyan kararı bağlamında Suriye'deki mevcut durumu ayrıntılı bir şekilde inceledi. Bu bağlamda Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne kararlılıkla bağlı kalındığı teyit edildi.
Tarafların anayasa komitesinin çalışmaya başlaması dâhil olmak üzere Suriye'deki çözüm sürecinin gidişatı, ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) gündeminde olan Yemen krizi gibi konuları da ele aldıkları belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yemen'deki gelişmeler dikkatlerin ayrıca çekildiği bir konu oldu. Taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in bu ülkedeki krizin siyasi yollardan çözümüne yönelik çabalarına verdikleri desteği dile getirdi".
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