Rus Dışişleri: Rus ve İranlı diplomatlar Suriye’deki durumu görüştü

© REUTERS / David Mdzinarishvili İran: Rusya ve Türkiye’yle birlikte Suriye çözümünde ilerleme kaydettik

Bakanlığın açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'in Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'le birlikte İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabir Ensari ile ABD'nin askerlerini çekmeye yönelik kararı bağlamında Suriye'deki durumu ele aldıkları ifade edildi.

Açıklamada, "Taraflar, ABD'nin askerlerini Suriye topraklarından çekmeye niyetini ortaya koyan kararı bağlamında Suriye'deki mevcut durumu ayrıntılı bir şekilde inceledi. Bu bağlamda Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne kararlılıkla bağlı kalındığı teyit edildi.

Tarafların anayasa komitesinin çalışmaya başlaması dâhil olmak üzere Suriye'deki çözüm sürecinin gidişatı, ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) gündeminde olan Yemen krizi gibi konuları da ele aldıkları belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yemen'deki gelişmeler dikkatlerin ayrıca çekildiği bir konu oldu. Taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in bu ülkedeki krizin siyasi yollardan çözümüne yönelik çabalarına verdikleri desteği dile getirdi".