'Suriye hava savunması, saldırılara karşılık veriyor': Çok sayıda hedef düşürüldü

Suriye'nin İhbariya kanalının yayınladığı haberde, Suriye hava savunma sistemlerinin Şam semalarında düşman saldırısını püskürttüğü bildirildi. Suriye'nin verdiği karşılıkta çok sayıda düşman hedefinin düşürüldüğü kaydedildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan askeri kaynaklar ise, İsrail jetlerinin Şam'a yönelik saldırı düzenlediğini ancak ateşlenen füzelerin çoğunun düşürüldüğü belirtildi.
Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmazken, bölgedeki Sputnik muhabiri başkent Şam'da 23:30 sularından bu yana patlama seslerinin geldiğini bildirdi.
Ayrıntılar geliyor..
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