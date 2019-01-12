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    ABD savaş uçağı

    Af Örgütü: Koalisyon Irak'taki hatalarından ders çıkarmış olsaydı, Rakka'nın mutlak yıkımı önlenebilirdi

    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    Ortadoğu
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    Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu Araştırma Direktörü Lynn Maalouf, "Koalisyon, Irak'taki hatalarından ders çıkarmış olsaydı, Rakka'nın mutlak yıkımı önlenebilirdi" dedi.

    Musul'un IŞİD'den kurtuluşunun 1. yıldönümü
    © AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye
    Koalisyon'un hesabı: Irak ve Suriye'deki hava saldırılarında 2014'ten beri en az 1139 sivil öldü
    Maalouf, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "ABD öncülüğündeki Koalisyonun, Rakka'da ve başka yerlerde neden olduğu yüzlerce sivilin ölümü konusunda anlamlı soruşturmalar yürütme sorumluluğunu görmezden gelmeyi sürdürmesi içler acısı. Koalisyon, düzenlediği bombardımanların ardında bıraktığı yıkımı yüzsüzce gözardı etti, bir de geride kalanlara herhangi biçimde çare veya tazminat önerme niyeti olmadığını netleştirerek yaraya tuz bastı" ifadesini kullandı.

    Uluslararası Af Örgütü yetkililerinin, çatışmanın sona ermesinin ardından çeşitli vesilelerle Rakka'yı ziyaret ettiğine işaret eden Maalouf, burada görüşülen yüzlerce kişiden birinin bile yaşamlarını yeniden kurmaya çalışırken, koalisyonun kendileriyle iletişime geçtiğini dile getirmediğini aktardı.

    Lynn Maalouf, ABD öncülüğündeki Koalisyonun, Rakka'dan önce Irak'ın Musul kentinde düzenlediği operasyonda çok sayıda sivilin öldüğünü, evlerin yıkıldığını ve altyapının büyük hasar gördüğünü, sonrasında yardım için "zar zor" çaba gösterdiğini belirterek, "Koalisyon Irak'taki hatalarından ders çıkarmış olsaydı Rakka'nın mutlak yıkımı önlenebilirdi. Beraberinde böylesine yaygın sivil yıkımı bırakmak, koalisyonun ifade edilen değerlerine aykırı, insani açıdan menfur bir şey." diye konuştu.

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    Etiketler:
    sivil can kaybı, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, Uluslararası Af Örgütü, Lynn Maalouf, Rakka, Irak, Suriye, ABD
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