Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail füze saldırılarını püskürttüğü görüntüler yayınlandı

Suriye devlet televizyonu İhbariye, İsrail jetlerinin yerel saatle 23:15'te Şam'a füze saldırıları başlattığını, Suriye hava savunma sistemlerinin Şam semalarında düşman saldırısını püskürttüğünü ve ateşlenen füzelerin çoğunun düşürüldüğünü bildirdi.

Bir askeri kaynağın belirttiğine göre, saldırıda sadece Şam Uluslararası Havaalanı bölgesindeki bir depo hasar gördü.

Suriye Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir kaynak, SANA'ya yaptığı açıklamada Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki hava trafiğinin saldırılardan etkilenmediğini ifade etti.

Flightradar portalına göre, saldırıdan kısa bir süre sonra, saat 23:58'de Syrian Air'e ait bir uçak Şam havaalanından Bahreyn'e uçtu.

© AP Photo / Hasan Ammar Suriye hava savunması, Şam'a yönelik füze saldırısını püskürttü

Bir önceki benzer saldırı 25 Aralık'ta gerçekleşmişti. İsrail jetleri, Lübnan hava sahasından Suriye'yi saldırmış ve saldırı bir buçuk saatten fazla sürmüştü. SANA haber ajansına göre, Suriye hava savunma sistemleri füzelerin çoğunu vurdu, ancak mühimmat deposu hasar gördü ve üç asker de yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail jetlerinin sivil uçakların Beyrut ve Şam havaalanlarına iniş yaptığı sırada saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.