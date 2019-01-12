Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zaki: Lübnan'daki zirvede Suriye'nin üyeliği konusunu görüşmeyecek

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zaki, Sputnik'e verdiği demeçte, Arap Birliği'nin Ocak ayı sonlarında Beyrut'ta gerçekleşecek olan Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Zirvesin'de, Suriye'nin Tunus'ta düzenlenecek Arap Birliği zirvesine davet edilmesi konusunun görüşülmeyeceğini söyledi.

© AFP 2018 / KHALED DESOUKI Tunus'tan Suriye'nin Arap Birliği üyeliği açıklaması: Tekrar aktif hale getirilmesinden sevinç duyarız

Lübnan parlamentosu başkanının erteleme çağrısına rağmen, Beyrut zirvesinin planlandığı gibi Ocak ayında gerçekleştirileceğini belirten Zaki, "Arap Birliği, Lübnan'da düzenlenecek olan zirvede, Şam'ın Tunus'daki zirveye davet edilmesi konusunu görüşmeyi planlamıyor" dedi.

Geçen hafta, Sputnik'e konuşan bir Arap diplomatik kaynağı, Arap Birliği'nin Suriye'nin örgüte yeniden üyeliği konusunda bir karar taslağı üzerinde çalıştığını ve Ocak ayının sonunda Beyrut'ta düzenlenecek Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Zirvesi'nde taslağın görüşülmesinin önerileceğini söylemişti.

Daha önce, bazı Arap ülkeleri Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi gerektiğini belirtmiş ve bu yılın Mart ayında Tunus'ta düzenlenecek zirveye Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın davet edilebileceğini açıklamıştı.

Arap Birliği, Suriye'nin örgüte yeniden üye yapılması konusunda çalışmalar yapıldığıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Arap Birliği, Suriye'nin üyeliğini Kasım 2011'de dondururken, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri Mart 2012'de büyükelçilerini geri çekmiş ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da aynı yıl Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.