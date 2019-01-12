Netanyahu, Arap ülkeleri dışişleri bakanlarıyla İran karşıtı zirveye katılıyor

Haberlerde, Netanyahu'nun Varşova'da ABD tarafından düzenlenecek İran karşıtı zirveye katılmasının beklendiği kaydedildi.
İsrail’in Kanal 10 televizyonunun haberinde ise Netanyahu’nun iki hafta önce katılım daveti aldığı ancak zirveye katılıp katılmayacağına dair net bir durumun olmadığı ifade edildi.
POMPEO DUYURMUŞTU
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Polonya'da İran'ın bölgedeki faaliyetlerinin ele alınacağı uluslararası Orta Doğu zirvesi yapılacağını duyurmuştu. Pompeo Mısır'da yaptığı açıklamada, Polonya'da 13-14 Şubat'ta Orta Doğu temalı, özellikle de İran'ın bölgedeki 'istikrarsızlaştırıcı' faaliyetlerinin ele alınacağı, dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini belirterek, "Onlarca ülke, Orta Doğu'da istikrar, barış, özgürlük ve güvenlik konusunda, özellikle de İran'ın bölgede istikrarsızlaştırıcı nüfuzunu önlemek hedefiyle bir araya gelecek" demişti.
ZARİF, 'İRAN KARŞITI UMUTSUZ BİR SİRK' DEMİŞTİ
ARAP ÜLKELERİNİN İSRAİL'LE İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRME YARIŞI
Başta Körfez olmak üzere Arap ülkelerinin, özellikle son yıllarda resmi yollarla ve aleni bir şekilde, tarihinin en sağcı hükümetinin iktidarda olduğu İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek için adeta birbirleriyle yarıştığı görülüyor. Bölge halklarının 'Filistin ve diğer Arap topraklarının işgalcisi' olarak gördüğü İsrail'le, Arap ülkelerinin normalleşme sürecinin, özellikle son üç yılda davetler, ziyaretler, toplantılar, bildiriler ve etkinlikler aracılığıyla hızlanması dikkati çekiyor.
İsrail Başbakanı Netanyahu geçen ay yaptığı bir açıklamada, Filistin ile herhangi bir diplomatik süreç gerçekleştirmeksizin Arap ülkeleriyle normalleşme sürecinin devam ettiğini belirtmişti. Dışişleri Bakanlığında İsrailli diplomatlara hitap eden Netanyahu, "Halihazırda olan şudur, biz Arap dünyasıyla bir normalleşme süreci içindeyiz ve bu süreç Filistinlilerle de herhangi diplomasi yürütmeden gelişiyor." ifadesini kullanmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)