İran'dan Avrupa'ya Halkın Mücahitleri Örgütü çağrısı

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Avrupa ülkelerine Halkın Mücahitleri Örgütü ve İran'a karşı savaşan diğer ayrılıkçı grupları desteklemeyi bırakması çağrısında bulundu.

Vaizi, devlet medyasına yaptığı açıklamada AB Konseyi'nin İran istihbaratı ve iki vatandaşına yönelik aldığı yaptırım kararına tepki göstererek, Avrupa'nın terörizmle mücadelede "dürüstlük göstergesi olarak Halkın Mücahitleri Örgütü ve diğer ayrılıkçı grupları desteklemeyi bırakması" gerektiğini belirtti.

IŞİD'e karşı İran'ın Suriye ve Irak halkının yardımına koşarak Avrupa ülkelerinde de terör eylemlerinin azalmasını sağladığını savunan Vaizi, "Avrupa, terörizme karşı verdiği amansız mücadele nedeniyle İran'ı takdir edeceğine, onu terörizmi korumakla itham ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

© AP Photo / Matt Dunham İngiltere: Avrupa, İran ile nükleer anlaşmanın kazanımlarının korunmasından yana

Avrupa'nın İran'a karşı savaşan Halkın Mücahitleri Örgütü ve diğer ayrılıkçı gruplar için güvenli bir sığınak olduğunu savunan Vaizi, AB ülkelerinin bu örgütlere İran'a karşı saldırması için uygun zemin sağladığını ileri sürdü.

AB'DEN İRAN İSTİHBARATINA YAPTIRIM

AB Konseyi'nden 9 Ocak'ta yapılan açıklamada, İran istihbarat servisinin ve iki İran vatandaşının Avrupa topraklarında suikast planladıkları gerekçesiyle mal varlıklarının ve diğer finansal kaynaklarının dondurulmasına karar verildiği belirtilmişti.

© AFP 2018 / Jorse Guerrero Avrupa'dan ABD'nin İran yaptırımlarına ortak tepki

Açıklamada ayrıca, daha önce yaptırım listesinde yer alanlarla beraber toplam 15 kişi ve 21 İranlı kurum veya kuruluşu kapsayan yaptırım listesinin altı ay daha geçerliliğini koruyacağı kaydedilmişti.

İran'ın terör örgütü olarak gördüğü Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi'nin (ASMLA) kurucusu Ahmed Mola Nissi, 8 Kasım 2017'de Hollanda'nın Lahey kentinde evinin önünde, Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) üyesi Muhammed Samadi ise 15 Aralık 2015'te Almere kentinde suikasta uğramıştı. Avrupa ülkeleri suikastlardan İran'ı sorumlu tutmuştu.

Fransız istihbaratı da İran İstihbarat Bakanlığı'nın, rejim karşıtı HMÖ'nün geçen yıl haziranda Paris yakınlarında düzenlediği bir mitinge bombalı saldırı planı yaptığını iddia etmişti.

Tahran yönetimi, suçlamaların AB-İran ilişkilerine zarar vermeye yönelik olduğunu savunurken; İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Fransa gibi ülkeleri HMÖ, El Ahvaziye örgütü ve İran'da terör örgütü kabul edilen diğer gruplara destek vermekle suçluyor.