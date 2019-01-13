İsrail Genelkurmay Başkanı: 4 yıldır binlerce hedefe saldırı düzenledik

Eizenkot, İsrail'in Kanal2 televizyonuna verdiği röportajda, "Son dört yıl içinde Suriye'de ve başka ülkelerde binlerce hedefe saldırı düzenledik" dedi.
Gelecek hafta görevi sona erecek olan General Eizenkot, ordunun büyük bir savaş yapmak zorunda kalmadan gerçekleştirdiği operasyonlardan gurur duyduğunu belirterek, ordunun Suriye dışında hangi ülkelerde operasyon yaptığına ise açıklık getirmedi.
Eizenkot, ülkesinin ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne bir savaş başlatmasına ilişkin ise "İsrail Gazze'de bir savaşa hazırdı ancak ordu böyle bir seçenek düşünmedi." ifadelerini kullandı. Görevi boyunca İsrail'in stratejik dengesinin iyileştiğini iddia eden Eizenkot, İsrail ordusunun son 20 yıla kıyasla her zamankinden daha çok bir savaşa hazır olduğunu öne sürdü.
İsrail savaş uçakları, cuma akşamı Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusunda yer alan Uluslararası Şam Havalimanı'na füze saldırısı düzenlemişti. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA saldırıyı, "İsrail savaş uçakları Şam Havalimanı'nın çevresini hedef aldı. Hava savunma sistemlerimiz saldırıya karşılık vererek füzelerin çoğunu düşürdü. Saldırıda havalimanındaki depolardan biri vuruldu" ifadeleriyle duyurmuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)