Bir sonraki durağı Suudi Arabistan olan Pompeo'dan yeni Kaşıkçı açıklaması

Ortadoğu turunun bir sonraki ayağı olan Suudi Arabistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyen kişilerin 'sorumlu tutulmasını' isteyeceklerini söyledi.

Pompeo, Katar'ın başkenti Doha'da mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Pompeo, "Veliaht Prens ve diğer yetkililerle cinayeti işleyenlerin hesap vereceğinin teminatı konusunu görüşmeye devam edeceğiz" dedi.

ABD, UDEYD HAVA ÜSSÜ'NDEKİ VARLIĞINI ARTIRIYOR

Öte yandan Pompeo, Katar ile 'ABD'nin emniyeti için kilit önemdeki' El Udeyd Hava Üssü'ndeki askeri varlığın artırılması konusunda anlaştıklarını duyurdu. Katar ve ABD'nin Irak ve Afganistan dahil bölgedeki diğer sorunların çözülmesi hususunda ortak çalıştığını söyleyen Pompeo, "Katar, ABD'nin 13 bin askerini ağırlıyor ve bu nedenle Katar'a minnettarız" ifadelerini kullandı. Pompeo, sözlerine şöyle devam etti: "Katar ile El Udeyd Hava Üssü'ndeki varlığımızın artırılması hususunda mutabakata vardık. Katar, ABD'nin terörle mücadele çabalarını güçlendiriyor ve IŞİD ile mücadelede önemli bir üye."

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el Atiyye, Ocak 2018'de ABD'nin konuşlandığı El Udeyd Hava Üssü'nü genişletme ve hem üssü hem de Amerikan askeri varlığını daimi hale getirme planlarını açıklamıştı.