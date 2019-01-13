Ortadoğu'da bir ilk: Netanyahu resmen açıkladı

Başbakan Netanyahu, İsrail ordusunun son 36 saat içinde Şam'da aralarında İran'a ait silah depolarının da bulunduğu 'İran'a ve Hizbullah'a ait' noktaların vurulduğunu ifade ederek, İsrail'in daha önce de benzer saldırılar düzenlediğini söyledi.
Netanyahu'nun bu açıklamasıyla, İsrail'in ilk kez Şam'daki bölgelere düzenlediği saldırının sorumluluğunu resmi şekilde itiraf ettiği belirtildi.
Netanyahu reveals Israel struck Iranian arms in Damascus over the weekend https://t.co/Z5P16QbDHZ— Haaretz.com (@haaretzcom) January 13, 2019
İsrail savaş uçakları, cuma akşamı Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusunda yer alan Uluslararası Şam Havalimanı'na füze saldırısı düzenlemişti.
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