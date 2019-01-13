Suriye Dışişleri: Yeni BM Suriye Temsilcisi Şam’ı ziyaret edecek

Suriye Dışişleri, Staffan de Mistura'dan boşalan Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilciliği görevine gelen Geir O. Pedersen'in gelecek hafta başkent Şam’ı ziyaret edeceğini duyurdu. Pedersen, Suriye hükümetinden işbirliğine hazır olduğuna dair resmen teyit alacak.

Basın mensuplarına BM’nin yeni Suriye Özel Temsilcisi’nin Şam ziyareti konusunda bilgi veren Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan, Şam’ın Pedersen'in bu göreve atanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti:

FM Ine #EriksenSoreide: I wish Geir O. Pedersen every success in his important mission in forging a peaceful resolution to the conflict in #Syria, as he today takes on the challenging job as @UNEnvoySyria. pic.twitter.com/sZIM1QeDuw — Norway MFA (@NorwayMFA) 7 Ocak 2019

"Daha ilk başta görevinde başarılı bir çalışma için onunla işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Bay Pedersen’i tanıyor olmamıza rağmen bu onun Şam’a gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak."

Geir O. Pedersen starts his duty as the @UN Special Envoy for #Syria. Follow @UNEnvoySyria for updates.

More on Mr. Pedersen: https://t.co/tkkosCa5ef pic.twitter.com/tABfMsg2n7 — UN Geneva (@UNGeneva) 9 Ocak 2019

Suriyeli diplomat, “Söylediklerini dinleyeceğiz ve onunla işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu belirteceğiz. Seleflerinin yapamadıklarını onun başaracağını ümit ediyoruz” dedi.

Good meetings with International #Syria Support Group task forces. Humanitarian: focus on Rukban, Idlib, Northeast. Committed to protection of civilians. Deeply worried about attacks on humanitarians. Pleased to hear Russia and Turkey confirm commitment to stability in Idlib. pic.twitter.com/w9vDhnGn7B — UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) 10 Ocak 2019

Susan, Pedersen'nun seleflerinin bu görevdeki deneyimlerini kullanmasının, Suriye'nin egemenliğine saygı duymasının, çalışmalarında tarafsız olmasının ‘yararlı’ olacağını vurguladı.