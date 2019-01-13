İran'dan yeni nesil, ileri türde nükleer yakıt hamlesi

© AFP 2018 / ATTILA KISBENEDEK 'Nükleer anlaşmanın ortadan kalkmasının sonuçları öngörülemez'

ABD Başkanı Donald Trump İran'la nükleer anlaşmadan çekilip en ağır yaptırımlara geri dönerken Tahran'dan hamle geldi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyumdan yeni bir ileri türde nükleer yakıt üretimi için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Artık yabancı tasarımları kopyalamak yerine kendi yerli tasarımlarını yapacaklarından söz eden Salihi, yeni ileri nükleer yakıtla reaktörlerin etkinliği ve verimliliğini artıracaklarını söyledi.

Head of Iran's (AEOI) Ali Akbar Salehi said the country has started taking initial measures to develop a 20%-enriched fuel used for nuclear reactorshttps://t.co/eBabkoJw6V pic.twitter.com/OW6xraS99N — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 13 Ocak 2019

Ekran görüntüsü Netanyahu, Arap ülkeleri dışişleri bakanlarıyla İran karşıtı zirveye katılıyor

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) Salihi, "İran, ilk defa Tahran reaktöründe kullanılacak yüzde 20 zenginleştirilmiş modern yakıt projesini başlattı" dedi.

Tahran'daki tıbbi araştırma reaktöründe bugüne kadar eski yakıt kullanıldığını aktaran Salihi, yeni nesil yakıt kullanımına geçmenin üretime olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Salihi, Arak reaktöründe, nükleer tıp alanında dokudaki biyokimyasal değişiklikleri göstererek metabolik ve fonksiyonel bilgi sağlayan bir görüntüleme yöntemi olan Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) için gerekli olan oksijen 18'i yüzde 95 saflıkta ürettiklerini de kaydetti.