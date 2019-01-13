'ABD'nin amacı, İran halkının yönetimin geleceğinden umudunu kesmesini sağlamak'

İran'ın yaptırımlar sebebiyle sıkıntı yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, "ABD'nin asıl amacı, halkımızın, ülkenin ve yönetimin geleceğinden ümidini kesmesidir. Attığı adımlar bu doğrultudadır. Bazı kişiler de attıkları adımlarla istemeden ABD'nin politikalarına hizmet ediyor" dedi.

'AKILLANMASINI SAĞLAMALIYIZ'

ABD'nin İran'ın kapasitesinden ve yerli uzman potansiyelinden habersiz olarak ekonomik savaş başlattığını ve petrolün önünü kesmeye çalıştığını dile getiren Cihangiri, şöyle devam etti:

"ABD'nin akıllanıp yerine oturması için bir yol bulmalıyız; enerji, sanayi ve su gibi ekonomi projeleri bunun örnekleridir. ABD'nin önümüze çıkardığı bu ağır ve zor dönemi atlatmak için birliğe ve dayanışmaya ihtiyacımız var."

'TAHRAN'I RİYAD'LA KIYASLAYIN'

İran'ın Avrupa ülkeleriyle kıyaslanmaması gerektiğini vurgulayan Cihangiri, şunları söyledi:

"İran, Suudi Arabistan gibi bölgedeki petrol ülkeleri ile mukayese edilmeli. Sanayi kapasitesine bakıldığında İran, tüm bu ülkelerden daha öndedir."

"ABD İran'a karşı ne yapacağını şaşırmış durumda. Ekonomik savaşın üzerinden 8 ay geçti. Diğer ülkeleri de İran'a yardım etmemeleri için tehdit etti, fakat amacına ulaşamadığını anladı."