'Hizbullah lideri kalp krizi geçirdi' iddiası

© REUTERS / Ariel Schalit Ortadoğu'da bir ilk: Netanyahu resmen açıkladı

İbranice yayın yapan Israel Hayom gazetesi, Lübnanlı gazeteci Jerry Mahar'a dayanarak, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın kalp krizi geçirdiği iddiasına yer verdi.

Mahar'a konuşan bir kaynak, Hizbullah içinden üst düzey bir ismin cumartesi Beyrut'ta hastaneye kaldırıldığını söyledi. Başka kaynaklar, bu kişinin Nasrallah olduğundan söz ederken, Hizbullah liderinin 'yıllardır kanserle mücadele ettiğini' dile getirdi.

Haberlerle ilgili yorum yapmayan Hizbullah, Genel Sekreteri'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi vermedi. Nasrallah en son kasım ayında kamuoyunun karşısına çıkıp olası Hamas-İsrail ateşkesini eleştirmişti.

İsrail işgalciliği karşısında önemli askeri başarılar kazanmış olan İran destekli Lübnanlı Şii örgüt Hizbullah, Suriye'de sahaya inip Esad yönetimi safında yer alarak IŞİD ve diğer cihatçı örgütlerin yenilgiye uğratılmasında önemli rol oynadı.

Böylece Lübnan'a sızan cihatçı örgütlerin geri püskürtülmesini de sağlayan Hizbullah, bu mücadele sırasında önemli can kayıplar verirken İsrail'in düzenlediği suikastlar ve saldırılarla da uğraştı. Hizbullah'tan Arap aleminde 'direniş' diye söz ediliyor.