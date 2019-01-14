'Hizbullah lideri kalp krizi geçirdi' iddiası

Mahar'a konuşan bir kaynak, Hizbullah içinden üst düzey bir ismin cumartesi Beyrut'ta hastaneye kaldırıldığını söyledi. Başka kaynaklar, bu kişinin Nasrallah olduğundan söz ederken, Hizbullah liderinin 'yıllardır kanserle mücadele ettiğini' dile getirdi.
Haberlerle ilgili yorum yapmayan Hizbullah, Genel Sekreteri'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi vermedi. Nasrallah en son kasım ayında kamuoyunun karşısına çıkıp olası Hamas-İsrail ateşkesini eleştirmişti.
Böylece Lübnan'a sızan cihatçı örgütlerin geri püskürtülmesini de sağlayan Hizbullah, bu mücadele sırasında önemli can kayıplar verirken İsrail'in düzenlediği suikastlar ve saldırılarla da uğraştı. Hizbullah'tan Arap aleminde 'direniş' diye söz ediliyor.
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