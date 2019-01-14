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    Kamışlı'daki kutlamalarda PYD bayrağı

    Suriyeli Kürtler: Şam'la müzakereler durduruldu

    © AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN
    Ortadoğu
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    Suriye'nin kuzeyini kontrol eden Kürt güçlerin Moskova temsilcisi olan Rşad Bienaf, Suriyeli Kürtlerin Şam ile herhangi bir görüşme yürütmediğini, müzakerelerin durdurulduğunu söyledi.

    Astana'ya PYD'nin davet edilmemesini protesto eden Kürtler
    © AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN
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    Sputnik'e demeç veren Kürt temsilci Bienaf, Suriye hükümeti ve Kürt güçler arasındaki müzakerelerin hangi aşamada olduğuna ilişkin soru karşısında, "Şu an için müzakerelerin hepsi durduruldu" dedi

    Bienaf, müzakerelerin askıya alınmasının sebebini, 'Kürtlerin, Suriye'nin topraklarının tamamında demokratik bir sistem kurulmasını istemesiyle, Şam'ın ise çatışmalar öncesindeki merkeziyetçi yapıda ısrarcı olmasıyla' açıkladı.

    "Aramızda diyalog vardı, Suriye'nin resmi hükümetiyle görüşmelerimiz oldu" diye devam eden Bienaf, "Ne yazık ki bunlar sonuçsuz kaldı, çünkü Şam anayasada değişiklik yapmaya, Kürtleri tanımaya hazır değil. Bir takım uzlaşmalara varmaya da hazır değil" ifadelerini kullandı.

    DSG-YPG
    © REUTERS / Goran Tomasevic
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    Suriye'nin kuzeyini kontrol eden Kürt güçlerin, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın diyalog teklifini kabul etmesiyle başlanan müzakerelerin birkaç görüşme sonra tıkandığı yorumları yapılıyordu.

    Bu arada Suriyeli Kürtlerin Moskova'daki temsilcisi Bienaf'ın Şam ile görüşmelerin durdurulmasına ilişkin açıklamasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir Twitter açıklamasında, 'Suriye'de Kürtleri vurması halinde Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacağı' şeklindeki sözlerinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

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    Etiketler:
    Kürt güçler, Kürt, Suriye hükümeti, Sputnik, Donald Trump, Beşar Esad, Rşad Bienaf, ABD, Moskova, Türkiye, Suriye, Şam
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