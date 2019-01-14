Suriyeli Kürtler: Şam'la müzakereler durduruldu

Bienaf, müzakerelerin askıya alınmasının sebebini, 'Kürtlerin, Suriye'nin topraklarının tamamında demokratik bir sistem kurulmasını istemesiyle, Şam'ın ise çatışmalar öncesindeki merkeziyetçi yapıda ısrarcı olmasıyla' açıkladı.
"Aramızda diyalog vardı, Suriye'nin resmi hükümetiyle görüşmelerimiz oldu" diye devam eden Bienaf, "Ne yazık ki bunlar sonuçsuz kaldı, çünkü Şam anayasada değişiklik yapmaya, Kürtleri tanımaya hazır değil. Bir takım uzlaşmalara varmaya da hazır değil" ifadelerini kullandı.
Bu arada Suriyeli Kürtlerin Moskova'daki temsilcisi Bienaf'ın Şam ile görüşmelerin durdurulmasına ilişkin açıklamasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir Twitter açıklamasında, 'Suriye'de Kürtleri vurması halinde Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacağı' şeklindeki sözlerinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.
Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone….— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2019
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