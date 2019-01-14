1 günde 1.100 Suriyeli ülkesine geri döndü

Rusya'nın Suriye'deki Çatışan Tarafları Uzlaştırma ve Mültecilerin Yeniden Yerleştirilmesini Kontrol Merkezi’nin yayımladığı bültene göre, Lübnan ve Ürdün’den 1 günde 1.100 Suriyeli ülkelerine geri döndü.

© AA / Arşiv İçişleri Bakanlığı: 294 bin 480 Suriyeli sığınmacı ülkesine döndü

Toplam 1.166 kişinin döndüğü belirtilen bültende, bunların 120'si kadın, 203'ü de çocuk olmak üzere 398'inin Lübnan sınırındaki Ceydet Yabus ve Tel Kalah kapılarından; 230'u kadın, 392'si de çocuk olmak üzere 768'inin ise Ürdün sınırındaki Nasib kapısından girdikleri vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, ülke içindeki devamlı ikametgâh noktalarına da bir günde 245 kişinin döndüğü belirtildi.

Bu arada Rusya tarafından dün 2.17 ton gıda yardımı yapıldı.

Rusya ordusuna bağlı mayın tarama birlikleri de faaliyetlerini sürdürüyor. Buna göre dün Suriye'nin muhtelif yerlerinde 42 patlayıcı imha edildi.