Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü, 90'dan fazla yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, yabancıların kaldığı kampın yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü, 90 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Afgan polisinin bildirdiğine göre yaralananlar arasında 23 çocuk da var.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş'in yaptığı açıklamada, Kabil'in 9. Bölgesi'ndeki yabancılara ait Green Village adındaki bir kampın yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söylendi.

Footage shows ambulances returning from a blast scene in Kabul's PD9 — near Green Village compound on Kabul-Jalalabad road. pic.twitter.com/e4KZx3jH3Z — TOLOnews (@TOLOnews) 14 Ocak 2019

Saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığını ifade eden Daniş, bölgeye polis ve ambulansların gönderildiğini belirtti.

At least 4 complex attacks on Green Village in #Kabul,which I remember since 2012:

1_MAY, 2012: 8 killed & 17 wounded.

2_Nov,2014 attackers failed to go in.

3_Nov,2018: no casualties reported.

January 2019: 4 killed & 44 wounded.This comp is used by foreigners largely. pic.twitter.com/dznEpyPhYO — Miraqa Popal (@MiraqaPopal) 14 Ocak 2019

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar ise saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 90 kişinin yaralandığını doğruladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.