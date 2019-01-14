Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü, 90'dan fazla yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, yabancıların kaldığı kampın yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü, 90 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Afgan polisinin bildirdiğine göre yaralananlar arasında 23 çocuk da var.
Four Killed, 90 Wounded In Big #Kabul Blasthttps://t.co/2M0ucPz0vV pic.twitter.com/9o8CcfEuMr— TOLOnews (@TOLOnews) 14 Ocak 2019
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş'in yaptığı açıklamada, Kabil'in 9. Bölgesi'ndeki yabancılara ait Green Village adındaki bir kampın yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söylendi.
Footage shows ambulances returning from a blast scene in Kabul's PD9 — near Green Village compound on Kabul-Jalalabad road. pic.twitter.com/e4KZx3jH3Z— TOLOnews (@TOLOnews) 14 Ocak 2019
Saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığını ifade eden Daniş, bölgeye polis ve ambulansların gönderildiğini belirtti.
At least 4 complex attacks on Green Village in #Kabul,which I remember since 2012:— Miraqa Popal (@MiraqaPopal) 14 Ocak 2019
1_MAY, 2012: 8 killed & 17 wounded.
2_Nov,2014 attackers failed to go in.
3_Nov,2018: no casualties reported.
January 2019: 4 killed & 44 wounded.This comp is used by foreigners largely. pic.twitter.com/dznEpyPhYO
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar ise saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 90 kişinin yaralandığını doğruladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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