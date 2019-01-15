İran'da kız çocuğunu öldüren kişi halka açık alanda idam edildi

İran devlet televizyonuna konuşan İsfahan Adliyesi Başkanı Ahmed Hüsrevi Vefa, 5 yaşındaki Melike'yi kaçırdıktan sonra işkence ederek öldüren hükümlünün İsfahan'a bağlı Felavercan ilçesinin meydanında idam edildiğini duyurdu.
© REUTERS / Khalid Al-Mousily
Vefa, "Melike'nin katili Muhammed Cevad Şems'in infazı, halka açık alanda gerçekleştirildi" dedi.
Uyuşturucu satıcılığı yapan Şems, 5 yaşındaki Melike'yi ekim ayında babası borçlarını ödemediği gerekçesiyle kaçırmış daha sonra küçük kızı işkence ederek öldürmüştü.
Olaydan kısa süre sonra yakalanan Şems, yargılandığı mahkemede idam cezasına çarptırılmıştı.
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