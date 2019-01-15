Rahaf, iltica ettiği Kanada'dan, Suudi kadınların özgürleşmesine esin kaynağı olmayı diledi

Suudi şiddetinden kaçarak Kanada'ya iltica eden 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el Kunun, yeni başladığı hayatında ilk kez medyaya konuştu: Diğer Suudi kadınlara cesur ve özgür olmaları için esin kaynağı oluşturmayı umuyorum. Yasalarda değişikliğe gidilmesine vesile olmasını diliyorum. Yoksa Suudi Arabistan'dan kaçan kadınların sayısı artacak.

Ülkesi Suudi Arabistan'dan kaçarak ailesi tarafından şiddet gördüğü, zorla evlendirilmek istendiği, iadesi halinde öldürüleceğini söyleyen Rahaf Muhammed el Kunun, Riyad'ın müdahalesiyle Tayland'da alıkonulmasına karşın kendisine iltica hakkı veren Kanada'da yeni bir hayata başladı.

Cumartesi Toronto kentine inmesinden beri ilk kez medyaya konuşan 18 yaşındaki Rahaf, ABC Avustralya kanalına, "Diğer Suudi kadınlara cesur ve özgür olmaları için esin kaynağı oluşturmayı umuyorum" dedi.

Hikayesinin Suudi Arabistan'da değişimin tetikleyicilerinden biri olmasını dileyen Suudi genç kadın, "Umarım yasalarda değişikliğe gidilmesine vesile olur, zira bunların nasıl yasalar olduğu dünya aleme ilan oldu" diye konuştu.

Aksi takdirde Suudi yönetiminden ve kötü mualemesinden kaçan kadınların sayısının artacağını, zaten bunu durdurabilecek bir sistemin olmadığını söyleyen Rahaf, üniversite birinci sınıfa başladığında özgürleşmek istediğini, babasının ve erkek kardeşinin kötü muamelesi, şiddeti ve tacizinden kaçmayı arzuladığını, bu yüzden ailece Kuveyt'i ziyaret ettikleri sırada Bangkak üzerinden Avustralya'ya kaçma kararı aldığını belirtti.

Avustralya'ya vizesi olan Suudi kadın, Bangkok Havalimanı'nda Taylandlı yetkililer tarafından gözaltına alınıp Suudi Arabistan'a sınırdışı edilmek üzere bir otel odasına konulmuştı. Otel odasına barikat kuran ve 6 gece boyunca dışarı çıkmayı reddeden Rahaf, yetkililerin zorla içeri girip kendini kaçırmaya kalkışması halinde intihar etmeyi göza aldığını söyledi.

"O yüzden veda mektubu yazdım. Suudi Arabistan'a zorla gönderileceksem yaşamıma son vermeye karar verdim" diyen Rahaf, Twitter'dan Suudi Arabistan'da çektiklerini, içinde bulunduğu durumu anlatması ve İslam'ı reddettiğini açıklamasının ardından, tüm dünyadan destek aldı. Avustralya ve Kanada iltica hakkı tanıdı.

"Baskı ve depresyondan kurtulmak istedim. Bağımsız olmak istedim. Aksi takdirde istediğim kişiyle evlenemeyecek, izin almadan çalışamayacaktım" diye konuşan Rahaf, kendisinin Avustralya'dan iltica talep etmiş bulunduğunu, ama duurmuna el koyan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) iltica talebini çok daha hızlı işleme koyan Kanada'yı tercih ettiğini belirtti:

"Bu benim değil, BM'nin tercihi. Tüm istediğim beni koruyacak bir ülkeydi. O yüzden benim tercihim de beni koruyacak herhangi bir ülke."

Rahaf'ı Bangkok'ta alıkoyduran Suudi Arabistan'da vali olan babası ile erkek kardeşi, Tayland'a gidip genç kadını beraberlerinde Suudi Arabistan'a geri götürmeye çalışmıştı.

Ancak Kanada'nın iltica verme sürecinin tamama ermesinin ardından, pazartesi günü Kunun ailesi Rahaf'ın evlatlıktan çıkarıldığına dair bir açıklama yayımladı. Açıklamada genç kadının 'akli dengesinin bozuk' olduğu iddia edildi.

Suudi Arabistan'da hükümete bağlı insan hakları kurumu da bir açıklama yayımlayarak yabancı hükümetleri 'Suudi kadın suçluları aile değerlerine isyan etmeye ve ülkeyi terk etmeye teşvik etmekle' suçladı. Yabancı hükümetleri, 'bu kadınları iltica hakkıyla kandırıp himayesine almakla' suçladı.