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    A Libyan man waves a national flag

    Libya parlamentosu, Türkiye'ye karşı tedbir alacak

    © AFP 2018 / Abdullah Doma
    Ortadoğu
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    Libya parlamentosu, Libya’ya silah sevkiyatını yaptığının belirlenmesinden ötürü Türkiye'ye karşı tedbirler almaya hazırlanıyor. Parlamento sözcüsü el-Maryami, Türkiye'yi, silah sevkiyatlarıyla ülkenin istikrarını bozmaya çalışmakla itham etti.

    Mevlüt Çavuşoğlu - Muhammed El Tahir Siyala
    © AA / Cem Özdel
    Türkiye'den gönderildiği iddia edilen silahlar için Libya'da soruşturma açılıyor
    Libya parlamentosu resmi sözcüsü Fatih el-Maryami, ordu ve gümrük idaresinin, Türkiye'den ülkeye silah sevkiyatı yaptığını belirlemiş olmasına ilişkin Sputnik'e yaptığı açıklamada, bu olayların arkasından Libya'nın Türkiye ile ilişkilerinde tedbirler alacağını söyledi.

    'SİLAH SEVKİYATI VE GENÇLİĞİ YOLDAN ÇIKARTACAK YAYINLAR YOLUYLA KAOS TOHUMLARI EKİYOR'

    Maryami şunları söyledi: "Libya Parlamentosu Savunma Komitesi ve Yurtiçi ve Yurtdışı Güvenlik Komitesi, Türkiye ile ilişkilerde bir takım tedbirler alacaklar. Bu, parlamentonun bir sonraki oturumunda gerçekleşecek. Türkiye, Libya'nın istikrarını bozmaya çalışıyor; silah sevkiyatı ve gençliği yoldan çıkartacak yayınlar yoluyla kaos tohumları ekiyor."

    Libya Ulusal Ordusu komutanlığı Aralık 2018'de Türkiye'yi, ülke topraklarında terör saldırısı yapmak için kullanılabilecek yasadışı silah ve patlayıcı sevkiyatıyla suçlamıştı. Libya ordusunun açıklamasına göre, 17-18 Aralık'ta Homs limanında Türkiye'den sevk edilen iki büyük parti silah ve cephane ele geçmişti.

    Söz konusu silah ve cephane miktarının, 'binlerce otomatik silahtan başka dört milyonun üzerinde mermiyi kapsadığı' ifade edilmişti.

    'TÜRKİYE, LİBYA'YA SİLAH SEVKİYATINA SON VERMEDİ VE SON VERMEYİ DE PLANLAMIYOR'

    Libya Ulusal Ordusu'nun açıklamasında, "Türkiye, Libya'ya silah sevkiyatına son vermedi ve son vermeyi de planlamıyor" denilmişti. Ayrıca ordunun elinde, 'Türkiye'nin ve bir dizi başka devletin Libya'daki teröristleri teçhiz ettiklerine ve bunları Libya Ulusal Ordusuna karşı desteklediklerine dair kanıtlarun bulunduğu' iddiasına yer verilmişti.

    Libya Gümrük İdaresi de 8 Ocak'ta, Türkiye'den başka mallarla birlikte yaklaşık 20 bin tabanca ele geçirildiğini açıklamıştı. Açıklamaya göre bu sevkiyat, Misrata limanına yapılmış, silahlar ise 556 koli halindeki beyaz eşya ve çocuk oyuncakları arasına saklanmış olarak bulunmuştu.

    Etiketler:
    Soruşturma, Suçlama, Kaçakçılık, Silah, Libya Ulusal Ordusu, Fatih el-Maryami, Libya, Türkiye
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