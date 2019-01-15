‘Suriye, İdlib’in doğusunda askeri seferberliğe başladı’

Suriye ordusunun İdlib’in doğusu ve Hama’nın kuzeyi olmak üzere iki cephede yine askeri seferberliğe başladığı bildirildi.

© AA / Cem Genco TSK'dan İdlib sınırında eğitim faaliyeti

Sputnik'e konuşan Suriye ordusundan bir kaynak, askeri konvoyların Hama vilayetindeki Muhrada yerleşiminin yakınlarında bulunan cephenin ön hatlarına konuşlanmaya devam ettiğini aktardı.

Yetkiliye göre Muhrada, planlanan askeri operasyon kapsamında harekete geçilecek en önemli nokta. Suriye ordu kuvvetleri, militanların mevzilerinden birkaç kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Yukarıdaki 2 cephede yeni silahlı çatışmaların olabileceği dikkate alınarak ordunun savaşa tam hazır hale getirildiğini belirten yetkili, sözlerine şöyle devam etti:

"Ordu, El Nusra (HTŞ) militanlarının İdlib'i tamamen ele geçirerek diğer silahlı örgütlere boyun eğdirdiği yönündeki haberler gelmeye devam ederken kuvvetlerini yoğunlaştırmaya devem ediyor."

Suriyeli yetkili, Türkiye'nin Soçi anlaşmalarına uygun olarak grupları silahsızlandırmak için baskı yapma, ağır silahları ve militanları bölgeden tahliye etme, ayrıca Halep-Hama ve Lazkiye-Halep transit güzergâhlarını açma gibi yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirememesinin ardından şimdi askeri harekâtın en kısa zamanda başlayabileceğini ifade etti.