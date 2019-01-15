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21:33 15 Ocak 2019
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    Suriye'nin Azaz şehrindeki çadır kent

    'Suriye'nin Türkiye sınırındaki sığınmacılar felaket durumda'

    © Sputnik / Alena Palazhchenko
    Ortadoğu
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    Suriye İnsan Hakları Ağı Başkanı Kazem, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırına yakın bölgelerde çadır kamplarda hiçbir yerden yardım alamadan yaşayan 30 bin sığınmacının kötü hava koşullarının ve silahlı çetelerin rehinesi olduğunu belirtti.

    Suriye'nin Türkiye sınırındaki sığınmacı kamplarını vuran sel, 25 bin sivilin çadırsız kalmasına neden oldu.
    © AA / Eşref Musa
    Suriyeli sığınmacı kamplarını sel vurdu: 25 bin kişi çadırsız kaldı
    Sputnik'e konuşan Suriye İnsan Hakları Ağı Başkanı Ahmed Kazem, Suriye'nin Türkiye sınırındaki bölgelerde yaşayan sığınmacıların durumunun süregiden şiddetli yağmurlar nedeniyle giderek kötüleştiğini duyurdu.

    'SELDE BOĞULUYORLAR'

    "Sele yol açan her şiddetli yağmurla insanların çektikleri acılar artmaya devam ediyor. Kadınlarla çocuklar dahil insanlar boğuluyor" diyen Kazem, "Özellikle de Halep'in kuzeyindeki Ebu Resul ve İdlib'deki Şarkiya kamplarında durum oldukça ağır" bilgisini paylaştı.

    'ÜFLESEN UÇUYOR'

    Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda toplam 25-30 bin kişinin yaşadığına dikkat çeken Kazem, sığınmacıların kaldığı çadırların hafif malzemeden yapıldığını, yağışlardan ve şiddetli rüzgardan dolayı bu çadırların yıkıldığını ya da battığını ve yaşanmayacak hale geldiğini belirtti.

    Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılar
    © AFP 2018 / MAHMOUD ZAYYAT
    Lübnan'daki Suriyeli sığınmacıların yüzde 88'i borçlu

    'AÇ, BARINAKSIZ VE SAĞLIK HİZMETSİZ'

    "İnsanlar sürekli olarak sellere, soğuğa maruz kalıyor, açlık çekiyor ve sağlık hizmetlerinden tamamen yoksun" vurgusunu yapan insan hakları savunucusu, sığınmacıların yüksek fiyatlardan dolayı kampı terk edip ev kiralayamadıklarını aktardı:

    "Örneğin inşaatı tamamlanmamış, pencere ve kapıları olmayan bir ev için ayda 100 dolar ödemek lazım. Su ayda ortalama olarak 15 bin (30 dolar), elektrikse 6-7 bin Suriye poundu ediyor."

    'ÇOCUKLAR HASTALIKTAN KIRILIYOR'

    Hak savunucularına göre çocuklar kabul edilemez koşullarda yaşam mücadelesi veriyor, nem ve soğuklar nedeniyle kaptıkları ağır hastalıkların sayısı giderek artıyor, durum sağlık hizmetlerinin olmaması nedeniyle giderek daha da ağırlaşıyor.

    Sığınmacı- Belgrad
    © AFP 2018 / ANDREJ ISAKOVIC
    Avrupa'ya sığınmacı akını son 5 yılın en düşük seviyesinde: 2015'e göre yüzde 92 oranında azaldı

    'CANLI KALKAN TEHLİKESİ'

    Kamplardaki kaynaklarına atıfta bulunan Kazem, "Silahlı çetelerin elebaşları, kontrollerindeki topraklarda bulunan kampların sakinlerine yardım etmek istemiyor. Sığınmacıları, yardım olarak tahsis edilen parayı almak için tutuyor" dedi. Kamp sakinlerinin, Suriye ordusunun harekâta başlaması durumunda militanlar tarafından canlı kalkan olarak kullanılmaktan korktuğunu aktardı.

    'GERİ DÖNMELERİNE MİLİTANLAR ENGEL'

    Kampların nüfusunun genelde Rakka ve Deyr ez Zor'dan gelen sığınmacılardan oluştuğunu söyleyen Kazem, ancak militanların şantaj ve tehdit yoluyla beraberlerinde İdlib ve Halep'in kuzeyine getirdikleri Şam'ın doğu mahallerinden ailelerin bulunduğunu da kaydetti:

    Sığınmacı çocuklar
    © AA / Arşiv
    İçişleri Bakanlığı: 294 bin 480 Suriyeli sığınmacı ülkesine döndü

    "Bu kişiler geri dönmek istiyor, ancak militanların niyetlerini öğrenmeleri halinde şiddete başvuracakları korkusuyla bize bu isteklerini gizlice iletiyor."

    LÜBNAN'DAKİ KAMPLARDA DA SEFALET

    Geçen hafta Suriye ve Lübnan'ı etkisi altına alan güçlü siklon, şiddetli yağış ve rüzgarla, dağlık bölgelerde de kar yağışlarıyla kendisini gösteriyor. Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda yaşayan sığınmacıların yanısıra Lübnan'daki kampların nüfusu da kötü hava şartlarından nasibini alıyor.

    Etiketler:
    sığınmacılar, Suriye İnsan Hakları Ağı Başkanı Ahmed Kazem, Türkiye, Suriye
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