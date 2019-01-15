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23:08 15 Ocak 2019
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

    Ruhani: Sünniler ve Türkmenler yönetimde daha fazla yer almalı

    © Fotoğraf : DHA
    Ortadoğu
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Sünniler ve Türkmenler, bizim düşüncemize göre yönetimde daha fazla yer almalıdır ve buna layıktırlar. Bilgili ve yetenekli insanlarımızdan bu anlamda yararlanmalıyız. Bu, onların hakkıdır ve doğru olandır" dedi.

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    © AFP 2018 / ATTILA KISBENEDEK
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    Ruhani, ülkedeki Sünniler ile Türkmenlerin yönetimde daha fazla yer almaları gerektiğini belirterek, kendi hükümetleri döneminde bu konuda ısrarcı olduklarını söyledi.

    Ülkenin kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletini ziyaret eden Ruhani, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'daki Türkmen ve Sünnilerin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Ruhani, kendi hükümetleri döneminde farklı etnik ve mezhebi unsurlardan yönetim kademelerinde istifade etme konusunda ısrarcı olduklarını ifade ederek, Sünni ve Türkmenlere daha fazla yetki verilmesi gerektiğini dile getirdi.

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    Yetenekli Türkmen ve Sünnilere farklı alanda sorumluluklar verilerek onlardan istifa edilmesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, şunları kaydetti:

    "Sünniler ve Türkmenler, bizim düşüncemize göre yönetimde daha fazla yer almalıdır ve buna layıktırlar. Bilgili ve yetenekli insanlarımızdan bu anlamda yararlanmalıyız. Bu, onların hakkıdır ve doğru olandır. Hükümetimizin güney ve kuzeyde mahrum kalmış bölgelere yönelik çabası daha fazla olmuştur ki Türkmenlerin kaldığı bölgeler daha fazla mahrumiyet yaşanan yerlerdi."

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    Bu bağlamda hükümet olarak birçok adım attıklarını kaydeden Ruhani, bugün İran'da Türkmen, Sünni ve kadınlardan büyükelçi, kaymakam, vali yardımcısı ve genel müdürler bulunduğunu söyledi.

    Ruhani ayrıca bu yöndeki çabaların artması gerektiğine dikkati çekerek, 'yönetim kademelerinde kadınlara yüzde 30 kontenjan ayrılması' yönündeki vaadine bağlı olduğunu vurguladı.

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    Etiketler:
    İranlı Türkmenler, İranlı Sünniler, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran
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