Suriye'den 'tampon bölge' açıklaması: Türkiye'nin saldırganlığına karşı ülkeyi tüm olanaklarla savunacağız

Türkiye’nin Suriye’ye karşı yeni saldırı hazırlığında olduğunu belirten Suriye Dışişleri Bakanlığı, ülkeyi mevcut tüm olanaklarla savunacaklarını kaydetti.

© AA / Murat Kula Erdoğan: Trump'la anlayış birliğine vardığımızı umuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde 30 km tampon bölgenin oluşturulması gerektiği sözlerini değerlendiren Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Bu sözler, Türkiye'nin Astana görüşmelerinde teröristlere hamilik ettiğini ve sadece işgal ve saldırganlık dilinde konuşabildiğini gösteriyor" dendi.

Açıklamada, "Suriye, toprak bütünlüğünü ihlal etme çabasının açık bir şekilde saldırganlık, işgal ve ayrıca Suriye'nin 8 yıldır mücadele ettiği uluslararası terörü koruma ve destek ve terörün Türkiye tarafından yayılması için ivme olacağının altını çiziyor" ifadelerine yer verildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ülkenin topraklarını ‘Türk işgali' dahil her türlü saldırganlığa karşı mevcut tüm olanaklarla koruyacağını kaydetti.