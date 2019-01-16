Lübnan'da Suriyeli sığınmacılar için 'acil durum' ilan edildi

Açıklamada, İçişleri Bakanı Nihad el-Meşnuk'un tüm valilere, acil durum ilan edilmesi için Suriyeli mültecilere ait kampların bağlı olduğu tüm belediyelerin bilgilendirilmesi talimatını verdiği ve şiddetli fırtına ve don halinde Lübnan Kızılayı ve sivil savunma birimleriyle iletişim halinde olunması tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.
Lübnan'daki mülteciler için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına dayanıksız olması ve sobaları için mazot bulamamaları nedeniyle çetin geçiyor. Ülkedeki mülteci kamplarında geçen senelerde de soğuklar nedeniyle can kayıpları olmuştu.
LÜBNAN'DAKİ SIĞINMACILARIN YÜZDE 34'Ü EVSİZ YA DA KALICI OLMAYAN YERLERDE YAŞIYOR
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından hazırlanan rapora göre, Suriyeli sığınmacıların yüzde 34'ü Lübnan'da evsiz veya kalıcı olmayan yerlerde yaşıyor. Lübnan'da resmi rakamlara göre yaklaşık 1.5 milyon Suriyeli sığınmacının yaşadığı belirtilirken, Birleşmiş Milletler verilerine göre ise bu sayı 1 milyonun altında.
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