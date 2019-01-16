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05:26 16 Ocak 2019
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    Katar

    Katar'dan 'Arapça'yı koruma' kararnamesi

    © REUTERS / Naseem Zeitoon
    Ortadoğu
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    Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülke genelinde, eğitimden, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetmeliklerine, şirket isimlerine kadar pek çok alanda fasih Arapça'nın kullanılmasını öngören "Arapçayı Koruma" kararnamesi çıkardı.

    Kahramanmaraş'ta Arapça tabelalar söküldü
    © Fotoğraf : DHA
    Kahramanmaraş'ta Arapça tabelalar söküldü
    Katar haber ajansı QNA'ya göre, 15 maddeden oluşan ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni kararnameyle fasih Arapça'nın korunması hedefleniyor.

    Kararnamenin ilk maddesi, tüm kamu ve özel kuruluşlara, gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde Arapçayı koruma ve destekleme yükümlülüğü, 2. maddesi ise bakanlıklar, teşkilatlar, kamu kurumları ve derneklere, gerçekleştirdiği toplantılar, aldığı kararlar, yaptığı yazışmalar ve yönetmeliklerde Arapça kullanma zorunluluğu getiriyor.

    RESMİ YAZIŞMALAR VE EĞİTİM DİLİNİN ARAPÇA OLMASINI ÖNGÖRÜYOR

    Kararname ayrıca, devlet mevzuatının Arapça hazırlanmasını, kamu yararının gerektirdiği durumlarda başka dillere çevrilmesine izin verilmesini, diğer ülkelerin hükümetleriyle, bölgesel ve uluslararası kurumlarla yapılan yazışmalar ve görüşmelerin Arapça yapılmasını, dersin yapısının başka bir dilde verilmesini gerekli kıldığı durumlar dışında okul ve üniversitelerde eğitim dilinin Arapça olmasını öngörüyor.

    Adana, Arapça tabela
    © Fotoğraf : DHA
    Adana'da Arapça tabela, poster ve afişler kaldırıldı
    Ticari, finansal, endüstriyel, eğlence ve bilimsel amaçlı şirketlerin isimlerinin Arapça olmasını belirleyen kararname, uluslararası kurumlar ile ürünleri marka haline gelmiş olan yerel kurum ve şirketlerin yabancı dildeki isimlerinin muhafaza edilmesini ancak yanına Arapça ismin yazılmasını gerekli kılıyor.

    KARARNAMEYE UYMAYANLARA 14 BİN DOLAR PARA CEZASI

    Kararname, söz konusu maddelere uymayanlara 50 bin riyal (14 bin dolar) para cezası verilmesini, tüzel kişilerin yöneticilerinin de bu kararnameye uymamaları durumunda aynı cezaya çarptırılmalarını, bu kararnamenin hükümlerine tabi olanların, uygulama tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli değişiklikleri yapmalarını öngörüyor.

    Arapça, dünya üzerinde en çok kullanılan diller arasında İngilizce, Fransızca ve İspanyolca'dan sonra 4. sırada yer alıyor.

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    Etiketler:
    Arapça tabela, Arapça, Katar haber ajansı QNA, Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar
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