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05:26 16 Ocak 2019
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    Suudi Arabistan kadın

    Suudi Arabistan'da bir genç kız daha ailesinden kaçtı

    © AA /
    Ortadoğu
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    Suudi Arabistan'da bir genç kız daha şiddet gördüğü gerekçesiyle ailesinden kaçarak sosyal medya üzerinden yardım istedi.

    18 yaşındaki Suudi vatandaşı Rahaf Muhammed el Kunun, Kanada'ya iltica etmesinin ardından Toronto Havalimanı'na inmişken
    © REUTERS / Carlos Osorio/File Photo
    Rahaf, iltica ettiği Kanada'dan, Suudi kadınların özgürleşmesine esin kaynağı olmayı diledi
    Suudi Arabistan'da sosyal medya aktivistleri, dünden bu yana ailesi tarafından sürekli şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle evden kaçan Nucud el-Mendil isimli genç kız hakkında paylaşımlarda bulunuyor.

    Nucud el-Mendil isimli genç kız, Twitter hesabından yayımladığı ses kaydında, babasının kendisine sürekli sözlü ve fiziki şiddet uyguladığını ileri sürüyor.

    Kendisini başkent Riyad'da ikamet eden bir ailenin kızı olarak tanıtan Mendil, daha önce de babası tarafından darp edildiği şikayetiyle polise başvurduğunu ancak güvenlik güçlerinin kendisini babasına teslim ederek eve gönderdiğini anlatıyor.

    BABASININ KENDİSİNİ YAKMAKLA TEHDİT ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

    Rahaf Muhammed el Kunun
    © AP Photo /
    Kanada Başbakanı Trudeau ailesinden kaçan Suudi genç kadının sığınma talebini kabul etti
    Son olarak babasının yine basit bir olayı bahane ederek kendisini yakmakla tehdit ettiğini ve bunun üzerine evden kaçmaya karar verdiğini ifade eden Suudi genç kız, evin penceresinden atlayarak kaçtıktan sonra şu anda bir arkadaşının yanında saklandığını belirterek, yetkililerden koruma talebinde bulunuyor.

    Birkaç gün önce de aile şiddetinden kaçtıktan sonra Tayland'ın başkenti Bangkok'taki havalimanında alıkonulan ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) himayesinde ülkeye geçici olarak girmesine izin verilen Suudi Arabistan vatandaşı 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el-Kunun, kendisine sığınma hakkı tanıyan Kanada'ya gitmişti.

    Dünyada kadın haklarının en çok tartışıldığı ülkeler arasında yer alan Suudi Arabistan'da, son yıllarda getirdiği birtakım reformlara rağmen erkeğin kadın üzerindeki velayeti başta olmak üzere kadına yönelik baskıcı uygulamalar sürüyor.

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    Etiketler:
    Suudi kadınlar, Nucud el-Mendil, Rahaf Muhammed el-Kunun, Tayland, Kanada, Suudi Arabistan
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