Menbiç'te patlama: En az 9 ölü

Suriye'nin Menbiç kentinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin devriye attığı bölgenin yakınında patlama meydana geldiği ve ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin öldüğü, 19'unun yaralandığı belirtildi.

© AFP 2018 / George OURFALIAN Rus askeri polisi Menbiç'te devriyeye başladı

Menbiç Askeri Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre kentte ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin devriye attığı bölgenin yakınında patlama meydana geldi.

Konsey, patlamanın ardından yaralılar olduğu bilgisini geçerken, Al Jazeera televizyonunun haberine göre, en az 9 kişi öldü, 20'si de yaralandı.

'PATLAMA ASKERİ KONSEY YÖNETİCİLERİNİN BULUNDUĞU RESTORANIN YAKININDA OLDU'

Sputnik'e konuşan görgü tanıklarına göre patlamanın yaşandığı bölgede Menbiç Askeri Konseyi yöneticileri ile bir konuk heyet bulunuyordu.

Görgü tanıkları, patlamanın konsey yöneticileri ile heyet üyelerinin bulunduğu restoranın civarında meydana geldi.

Ayrıntılar geliyor.