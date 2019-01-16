Menbiç'te patlama: En az 9 ölü

Konsey, patlamanın ardından yaralılar olduğu bilgisini geçerken, Al Jazeera televizyonunun haberine göre, en az 9 kişi öldü, 20'si de yaralandı.
'PATLAMA ASKERİ KONSEY YÖNETİCİLERİNİN BULUNDUĞU RESTORANIN YAKININDA OLDU'
Sputnik'e konuşan görgü tanıklarına göre patlamanın yaşandığı bölgede Menbiç Askeri Konseyi yöneticileri ile bir konuk heyet bulunuyordu.
Görgü tanıkları, patlamanın konsey yöneticileri ile heyet üyelerinin bulunduğu restoranın civarında meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor.
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