DSG: Türkiye ile anlaşma umuyoruz, güvenli bölgeye yardımcı olacağız

DSG, Türkiye-Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulmasına yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Açıklamasında "Türkiye ile Suriye sınırında istikrarı sağlayacak anlaşma ve çözümlere ulaşmayı umuyoruz" ifadesini kullanan DSG, Trump'ın sözünü ettiği güvenli bölgenin kurulmasına yardımcı olmak için 'uluslararası garantiler verilmesi' ve Suriye'nin kuzeyi ile doğusuna 'yabancı müdahele olmaması' şartlarını sıraladı.

TRUMP'TAN YIKMAK VE KURMAK

© AFP 2018 / TEV-DEM: Türkiye kontrolündeki bir güvenli bölgeyi reddediyoruz

Trump'ın karışık mesajlar verdiği Twitter paylaşımları ve telefon görüşmelerinde gündeme getirdiği 'Suriye’nin kuzeyinde 32 kilometrelik güvenli bölge kurulması' teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından benimsenmişti. Ancak Erdoğan DSG'nin omurgasını oluşturan YPG ile her türlü işbirliğini reddederken örgütü çukurlara gömmekten söz ediyor.

Trump 13 Ocak'taki paylaşımlarında "Suriye'den vakti çoktan gelip de geçen çekilmeye başlıyoruz… (IŞİD) Tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız" derken "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvederiz. 20 millik (32 km) güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz" diye eklemişti.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ocak 2019

….Likewise, do not want the Kurds to provoke Turkey. Russia, Iran and Syria have been the biggest beneficiaries of the long term U.S. policy of destroying ISIS in Syria — natural enemies. We also benefit but it is now time to bring our troops back home. Stop the ENDLESS WARS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ocak 2019

​'Türkiye’yi ekonomik olarak yıkma' tehdidine tepkilerin ardından 14 Ocak'taki Erdoğan-Trump telefon görüşmesiyle ilgili iki liderin güvenli bölgeyi görüştüğü açıklaması yapılmıştı.

Suriye hükümeti ise güvenli bölge pazarlıklarına egemenlik ihlali gerekçesiyle tepki göstermişti.

Son olarak Rusya, ABD’nin çekilmesi sonrası Suriye’nin kuzeyinde kontrolü Suriye hükümetinin alması ve Kürtler ile Şam’ın uzlaşması yönündeki görüşünü açıklamıştı.