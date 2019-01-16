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18:02 16 Ocak 2019
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    Kurdish fighters from YPG stand near U.S military vehicles in the town of Darbasiya

    DSG: Türkiye ile anlaşma umuyoruz, güvenli bölgeye yardımcı olacağız

    © REUTERS / Rodi Said/File Photo
    Ortadoğu
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    ABD'nin desteklediği ve YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Başkan Donald Trump'ın Türkiye'ye Suriye sınırında güvenli bölge kurma teklifinin hayata geçmesine yardımcı olacağını duyurdu.

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    DSG, Türkiye-Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulmasına yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

    Açıklamasında "Türkiye ile Suriye sınırında istikrarı sağlayacak anlaşma ve çözümlere ulaşmayı umuyoruz" ifadesini kullanan DSG, Trump'ın sözünü ettiği güvenli bölgenin kurulmasına yardımcı olmak için 'uluslararası garantiler verilmesi' ve Suriye'nin kuzeyi ile doğusuna 'yabancı müdahele olmaması' şartlarını sıraladı.

    TRUMP'TAN YIKMAK VE KURMAK

    Aldar Xelil
    © AFP 2018 /
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    Trump'ın karışık mesajlar verdiği Twitter paylaşımları ve telefon görüşmelerinde gündeme getirdiği 'Suriye’nin kuzeyinde 32 kilometrelik güvenli bölge kurulması' teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından benimsenmişti. Ancak Erdoğan DSG'nin omurgasını oluşturan YPG ile her türlü işbirliğini reddederken örgütü çukurlara gömmekten söz ediyor.

    Trump 13 Ocak'taki paylaşımlarında "Suriye'den vakti çoktan gelip de geçen çekilmeye başlıyoruz… (IŞİD) Tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız" derken "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvederiz. 20 millik (32 km) güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz" diye eklemişti.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © Sputnik /
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    ​'Türkiye’yi ekonomik olarak yıkma' tehdidine tepkilerin ardından 14 Ocak'taki Erdoğan-Trump telefon görüşmesiyle ilgili iki liderin güvenli bölgeyi görüştüğü açıklaması yapılmıştı.

    Suriye hükümeti ise güvenli bölge pazarlıklarına egemenlik ihlali gerekçesiyle tepki göstermişti.

    Son olarak Rusya, ABD’nin çekilmesi sonrası Suriye’nin kuzeyinde kontrolü Suriye hükümetinin alması ve Kürtler ile Şam’ın uzlaşması yönündeki görüşünü açıklamıştı.

    Etiketler:
    tampon bölge, güvenli bölge, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), YPG, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Türkiye, ABD, Suriye
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