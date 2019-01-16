Suriye meclisinden YPG'ye çağrı: Görüşmelerde kurnazlık yapmak yok

Suriye Meclis Başkan Yardımcısı Necdet Anzor, Suriyeli Kürtleri Şam'a yönelik ‘kurnazlıklardan' ve politik oyunlardan vazgeçmeye ve Suriye yönetimine güvenmeye çağırarak, "ABD'ye güven olmaz" dedi.

© REUTERS / Rodi Said Eski YPG sözcüsü: ABD, Kürtlerin Suriye hükümetiyle anlaşmasını engellemeye çalışıyor

Suriye hükümet yanlısı al-Watan gazetesine konuşan Anzor, Suriyeli Kürtlerin Şam ile herhangi bir görüşme yürütmediği, müzakerelerin durdurulduğu yönündeki açıklamalarla ilgili şu yorumda bulundu: "Güven, politika biliminde çok önemli bir kavram. Kıvraklık ve ustalık ile kurnazlık ve politik oyun arasında büyük fark var. Kurnazlık, yapana zarar verebilir. Biz son derece üzgünüz, ama bu, Kürtleri temsil ettiklerini iddia eden bu şahıslara zarar verecek."

'KÜRTLER ŞAM'A GÜVENMEK ZORUNDA'

Anzor, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kürtler, Amerikalılara güven olmayacağını kendi gözleriyle gördü. Türkler ise gerçek tehdit oluşturuyor. Kime güvenmeliler? Kürtler, güven kaynağı olan Şam'a güvenmek zorunda, başka birilerine değil".

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinde tampon bölgenin oluşturma teklifini değerlendiren Anzor, "Bu ne Şam'ın ne de bölge sakinlerinin çıkarınadır. Bu yüzden onlar, Şam'a yönelik tutumunu değiştirmeli" dedi.