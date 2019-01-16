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22:45 16 Ocak 2019
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    İsrail bayrağı

    'İsrail, İran'a girme gereksinimi duyabilir'

    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
    Ortadoğu
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    Tel Aviv merkezli düşünce kuruluşu Ulusal Güvenlik Enstitüsü (INSS), Tahran'ın Suriye'deki varlığını sonlandırmak için İsrail'in İran'a girme gereksinimi duyabileceğini yazdı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © REUTERS /
    The Jerusalem Post: İran, Türkiye ve Rusya, Doğu Akdeniz’de İsrail’i tehdit ediyor
    Düşünce kuruluşu INSS, İsrail'in 2019'da karşılaşabileceği olası güvenlik sorunlarına ve bu sorunların nasıl aşılabileceğine ilişkin bir rapor yayımladı.

    Raporda, bu yıl İsrail'in karşı karşıya kalabileceği en ciddi tehdidin kuzeyde İran, Suriye ve Hizbullah ile yaşanabilecek savaş olduğu belirtildi.

    Böylesi bir savaşın başlaması halinde çatışmaların güneye de sıçrayabileceğine dikkat çekilen raporda, bu durumda İsrail'in Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinde tutan Hamas ile de savaşmak zorunda kalabileceği aktarıldı.

    'EN AZ TEHDİT OLUŞTURULAN BÖLGE GAZZE'

    Raporda, İsrail için en az "tehdit oluşturan" bölgenin abluka altındaki Gazze olduğu ancak, mevcut duruma kısa sürede çözüm bulunmazsa bölgedeki gerginliğin diğer yerlere oranla daha hızlı artabileceğine işaret edildi.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Jim Hollander
    Netanyahu: İsrail ajanları belirli aralıklarla İran'a gidiyor
    ABD Başkanı Donald Trump'ın, selefi Barack Obama'ya nazaran İran'ın nükleer programına karşı daha sert adımlar attığı ancak Washington'un İran'a yönelik askeri bir harekata hazır olmadığı ifade edilen raporda, Trump'ın Suriye'deki Amerikan güçlerini çekme kararının ardından, Tahran'ın Suriye'deki varlığını sonlandırmak için İsrail'in İran'a girme ihtiyacı duyabileceği görüşüne yer verildi.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, geçen yıl eylül ayında yaptığı bir konuşmada, "İran bugün Ortadoğu'da dünyanın gözü önünde İsrail'in yok edilmesi çağrısında bulunan saldırgan güçleri yönetiyor. Kendimizi bu tehlikeye karşı savunmak bizim görevimizdir ve bunu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

    Netanyahu dün yaptığı konuşmada da İran'a "en kısa sürede" Suriye'den çekilme mesajı vererek, "Size (İran) oradan (Suriye'den) hızlıca ayrılmanızı tavsiye ediyorum, çünkü saldırılarımıza söz verdiğimiz gibi durmadan ve korkusuzca devam edeceğiz" demişti.

    İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi ise bugün Netanyahu'nun açıklamalarına "Sizin (İsrail) gülünç tehditlerinize hiç aldırış etmiyoruz. İran, Suriye'deki askeri danışmanlarını, teçhizatını ve silahlarını çekmeyecektir" diyerek cevap vermişti.

    Etiketler:
    Gazze, Suriye, Filistin, İran, İsrail
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