Kayıt
11:22 17 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    TSK ile ABD ordusunun Menbiç'teki ortak devriyesinden ilk görüntüler

    Sabah: Türkiye'den Suriye'deki güvenli bölge için 5 kırmızı çizgi

    Genelkurmay Başkanlığı
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    176

    Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması ve bu alanda kamu düzeninin tesis edilmesi için Türkiye'nin önerdiği yol haritasının netleşmeye başladığı belirtildi. Bölgede, TSK'nın koordinasyonunda Suriyelilerden oluşan 'İç Güvenlik İstikrar Gücü'nün kurulacağı bildirildi.

    Sabah gazetesinden Erkam Çoban'ın haberine göre Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde 'güvenli bölge' için 5 kritik yol haritası belirledi. Buna göre;

    1. TSK'nın koordinasyonunda 'İç Güvenlik İstikrar Gücü' kurulacak.
    2. Türkiye teröre lojistik destek sağlanan noktalarda örgütün şah damarını kesmek üzere öncelikle güvenli cepler oluşturacak.
    3. Teröre bulaşmamış isimlerden yerel meclisler kurulacak.
    4. TSK, terör riskini ortadan kaldırmak üzere gerekirse 32 kilometre derinliğe inebilecek.
    5. Güvenli bölge öncelikle terörden arındırılmış bölge olacak.

    Habere göre, Türkiye'nin Cerablus, El Bab ve Afrin'de hayata geçirdiği modelin bir benzeri güvenli bölge için de uygulanacak. TSK, terör riskini bertaraf etmek için gerekirse 32 kilometrede daha derine inebilecek. Güvenlik tesis edildikten sonra bölgenin yeniden imarı ve Suriyeli mültecilerin bölgeye yerleşimiyle ilgili çalışmalar hız kazanacak.

    'HAVADAN UÇAKLAR, KARADAN ÖSO MÜDAHALE EDECEK'

    ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon
    © Fotoğraf: Public Domain
    Pentagon: Güvenli bölge konusunu Türkiye ile görüşüyoruz fakat bu ortalıkta dolaşan bir fikir
    Güvenli bölge öncelikle terörden arındırılmış bölge olacak. Bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kontrol edilecek. PKK/YPG/SDG'nin bu bölgede barınması söz konusu olmayacak. YPG veya IŞİD saflarında yer almayan gruplardan ve kendi yöre insanından oluşan iç güvenlik istikrar gücü kurulacak. Bu güç bölge halkını koruyacak, kollayacak.

    Güvenli bölgede konuşlandırılacak olan TSK birlikleri, sınır hattına yerleştirilen ve menzili 40 kilometre olan Fırtına Obüsleri ile bir şemsiye altına alınacak. Güvenli bölgedeki TSK ve ÖSO birlikleri hem gözetleme hem ateş gücü olacak. Güvenli bölgeye bir saldırı ya da bir tehdit hissedilirse Türk Hava Kuvvetleri devreye girecek. Havadan uçaklar bombalayacak, karadan ise zırhlı birlikler ve ÖSO müdahale edecek.

    İlgili konular:

    ‘ABD'nin güvenli bölge planı gerçekleşirse, Suriye'de 5-10 yıla bir PKK devletçiği ortaya çıkar'
    Tillerson'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Herhangi bir teklifte bulunmadık
    ABD, Suriye'de 'güvenli bölge' için Türkiye ile çalışmayı umuyor
    Etiketler:
    PKK, IŞİD, YPG, TSK, ÖSO, Cerablus, Afrin, El Bab, Suriye'nin kuzeyi, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yıktırılan bina ve köprüler
    Dinamitle yıkılan bina ve köprülerin 'etkileyici' görüntüleri
    Karikatür
    ABD'den Rusya'ya: 9M729 füzesini imha edin
    İnfografik
    2018'de ailelerin gıda harcamalarına göre Avrupa ülkeleri sıralaması
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet