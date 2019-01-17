Sabah: Türkiye'den Suriye'deki güvenli bölge için 5 kırmızı çizgi

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması ve bu alanda kamu düzeninin tesis edilmesi için Türkiye'nin önerdiği yol haritasının netleşmeye başladığı belirtildi. Bölgede, TSK'nın koordinasyonunda Suriyelilerden oluşan 'İç Güvenlik İstikrar Gücü'nün kurulacağı bildirildi.

Sabah gazetesinden Erkam Çoban'ın haberine göre Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde 'güvenli bölge' için 5 kritik yol haritası belirledi. Buna göre;

TSK'nın koordinasyonunda 'İç Güvenlik İstikrar Gücü' kurulacak. Türkiye teröre lojistik destek sağlanan noktalarda örgütün şah damarını kesmek üzere öncelikle güvenli cepler oluşturacak. Teröre bulaşmamış isimlerden yerel meclisler kurulacak. TSK, terör riskini ortadan kaldırmak üzere gerekirse 32 kilometre derinliğe inebilecek. Güvenli bölge öncelikle terörden arındırılmış bölge olacak.

Habere göre, Türkiye'nin Cerablus, El Bab ve Afrin'de hayata geçirdiği modelin bir benzeri güvenli bölge için de uygulanacak. TSK, terör riskini bertaraf etmek için gerekirse 32 kilometrede daha derine inebilecek. Güvenlik tesis edildikten sonra bölgenin yeniden imarı ve Suriyeli mültecilerin bölgeye yerleşimiyle ilgili çalışmalar hız kazanacak.

'HAVADAN UÇAKLAR, KARADAN ÖSO MÜDAHALE EDECEK'

Güvenli bölge öncelikle terörden arındırılmış bölge olacak. Bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kontrol edilecek. PKK/YPG/SDG'nin bu bölgede barınması söz konusu olmayacak. YPG veya IŞİD saflarında yer almayan gruplardan ve kendi yöre insanından oluşan iç güvenlik istikrar gücü kurulacak. Bu güç bölge halkını koruyacak, kollayacak.

Güvenli bölgede konuşlandırılacak olan TSK birlikleri, sınır hattına yerleştirilen ve menzili 40 kilometre olan Fırtına Obüsleri ile bir şemsiye altına alınacak. Güvenli bölgedeki TSK ve ÖSO birlikleri hem gözetleme hem ateş gücü olacak. Güvenli bölgeye bir saldırı ya da bir tehdit hissedilirse Türk Hava Kuvvetleri devreye girecek. Havadan uçaklar bombalayacak, karadan ise zırhlı birlikler ve ÖSO müdahale edecek.