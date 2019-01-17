Menbiç Askeri Meclisi: MİT'in emrinde yeni terör saldırıları planlayan militanlar yakaladık

YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) bağlı Menbiç Askeri Meclisi, yeni terör saldırıları planlayan militanlar yakaladığını duyururken bunların Türk istihbarat servisinden emir aldığı iddiasını ortaya attı.
"Terörle mücadele birimlerimiz 7 militandan oluşan bir hücreyi gözaltına aldı. Bunlar Türkiye'nin Fırat Kalkanı harekatına katılmış muhalif grupların üyeleri. Türkiye tarafından destekleniyorlar ve Türk istihbaratının emirlerini yerine getiriyorlar."
"Doğrudan Fırat Kalkanı grupları ve Türk istihbaratından aldıkları emirler uyarınca bir dizi patlama ve terör eylemlerine benzeyen eylemler planlıyorlardı."
Yakalanan grupla ilgili aramalarda el bombası, Kalaşnikof, M6 tüfekleri gibi çok sayıda silah, mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.
16 Ocak'ta Menbiç'in kalabalık bir caddesinde ABD öncülüğündeki koalisyonun devriyesi geçtiği sırada patlama meydana geldi.
Pentagon'un ABD'nin 2 askerinin, 1 sözleşmeli güvenlikçisinin ve 1 sivil çalışanının öldüğünü açıkladığı saldırının sorumluluğunu IŞİD'in üstlendiğine dair haberler geçti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)