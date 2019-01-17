Menbiç Askeri Meclisi: MİT'in emrinde yeni terör saldırıları planlayan militanlar yakaladık

Suriye'nin Menbiç kentinde 4'ü ABD vatandaşı 20'den fazla kişinin canını alan intihar saldırısının ardından, DSG'ye bağlı Menbiç Askeri Meclisi yeni terör saldırıları planlayan militanlar yakaladığını açıkladı. Ancak bunların Türk istihbarat servisinden emir aldığı iddiasını ortaya attı.

© REUTERS / Rodi Said/File Photo DSG: Türkiye ile anlaşma umuyoruz, güvenli bölgeye yardımcı olacağız

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den tamamen çekilme açıklamaları sonrası Amerikan askerlerini konuşlandıklarını Menbiç'te hedef alan intihar saldırısı beraberinde yeni soru işaretleri getirdi.

YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) bağlı Menbiç Askeri Meclisi, yeni terör saldırıları planlayan militanlar yakaladığını duyururken bunların Türk istihbarat servisinden emir aldığı iddiasını ortaya attı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Terörle mücadele birimlerimiz 7 militandan oluşan bir hücreyi gözaltına aldı. Bunlar Türkiye'nin Fırat Kalkanı harekatına katılmış muhalif grupların üyeleri. Türkiye tarafından destekleniyorlar ve Türk istihbaratının emirlerini yerine getiriyorlar."

"Doğrudan Fırat Kalkanı grupları ve Türk istihbaratından aldıkları emirler uyarınca bir dizi patlama ve terör eylemlerine benzeyen eylemler planlıyorlardı."

Yakalanan grupla ilgili aramalarda el bombası, Kalaşnikof, M6 tüfekleri gibi çok sayıda silah, mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

16 Ocak'ta Menbiç'in kalabalık bir caddesinde ABD öncülüğündeki koalisyonun devriyesi geçtiği sırada patlama meydana geldi.

Pentagon'un ABD'nin 2 askerinin, 1 sözleşmeli güvenlikçisinin ve 1 sivil çalışanının öldüğünü açıkladığı saldırının sorumluluğunu IŞİD'in üstlendiğine dair haberler geçti.