Rahaf'ı ülkesine göndermek isteyen Tayland, mülteci yasasını değiştirecek

18 yaşındaki Suudi Arabistanlı Rahaf Muhammed el Kunun'un aile şiddetinden kaçarak Avustralya'ya gitmeye çalışırken aktarma için geldiği Bangkok'taki havalimanında alıkonulması küresel çapta yankı uyandırmıştı. Bu olayın ardından Tayland, mülteci politikasını değiştireceğini açıkladı.

Tayland Göç İdaresi Başkanı Surachate Hakparn, artık mültecilerin istekleri dışında ülkelerine dönmeye zorlanmayacaklarına dair söz verdi.

© REUTERS / Carlos Osorio Ailesinden kaçan ve mülteci statüsü alan Suudi kadın Kanada'da

Hakparn, Tayland'da sığınmacılar için uluslararası geçerliliği olan normların uygulanacağını ve yarından itibaren gözaltındaki kadın ve çocuk göçmenlerin kefaletle serbest bırakılacağını açıkladı.

Bu, sığınmacıları tanımayı ve korumayı reddeden ve tehlike altında oldukları ülkelere geri gönderen Tayland için büyük bir değişim anlamına geliyor.

Zira, Tayland'ın sığınmacı politikaları, geçen haftalarda, 18 yaşındaki Suudi Arabistanlı Rahaf Muhammed el Kunun, aile şiddetinden kaçarak Avustralya'ya gitmeye çalışırken aktarma için geldiği Bangkok'taki havalimanında alıkonulmasıyla tartışılmaya başlanmıştı.

Video from @rahaf84427714 just sent from her hotel room at the #Bangkok airport. She has barricaded herself in the room & says she will not leave until she is able to see #UNHCR. Why is #Thailand not letting @Refugees see her for refugee status determination? @hrw #SaveRahaf pic.twitter.com/3lb2NDRsVG — Phil Robertson (@Reaproy) January 7, 2019

​Ölüm tehlikesi altında olduğunu söylemesine rağmen, ülkesine geri gönderilmek istenen Kunun'un hikayesi küresel çapta yankı uyandırınca, Tayland sert şekilde eleştirilmişti.

Kunun'a daha sonra Kanada vatandaşlık vermeyi kabul etmişti.