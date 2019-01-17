Tunus'ta greve giden memurlardan maaş protestosu: Tüm devlet daireleri kapandı, okulların tamamı tatil edildi

© AFP 2018 / KHALED DESOUKI Tunus'tan Suriye'nin Arap Birliği üyeliği açıklaması: Tekrar aktif hale getirilmesinden sevinç duyarız

Başkent Tunus'taki Muhammed Ali Meydanı'nda toplanan binlerce memur, buradan Habib Burgiba Caddesi'ne yürüdü. Göstericiler, hükümetin istifasını ve adil vergi politikası uygulanmasını talep eden yazıların bulunduğu pankartlar taşıdı.

'800 BİN KİŞİYE SAĞLIKLI İÇME SUYU ULAŞMIYOR'

Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, memurların ve işçilerin hak arama çabalarına destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Devlet kurumlarının vatandaşlara verdiği zayıf hizmetleri kınayan Tabbubi, "Tunus'ta 800 bin kişiye sağlıklı içme suyu ulaşmıyor. 500 bin ailenin ise barınacak bir evi yok" diye konuştu.

Tunus'ta 650 binden fazla kamu çalışanı, maaşlarına zam yapılması talebiyle bugün greve gitmişti.

Ülke genelinde uygulanan bir günlük grev nedeniyle tüm devlet daireleri kapatılırken, öğrencilerin güvenliği gerekçe gösterilerek, okulların tamamı tatil edildi.

'YÜZDE YÜZ BAŞARILI'

Hayatın durma noktasına geldiği Tunus'ta havalimanı çalışanlarının da greve katılmasıyla dış hat uçuşlarında aksamalar yaşandı. Grev nedeniyle birçok ticari hava yolu şirketi seferlerini iptal etti.

UGTT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, grevin balıkçı limanları, ulaştırma ve hava yolları sektöründe gece yarısından itibaren başladığı ve yüzde yüz başarılı olduğu duyurulmuştu.

BAŞBAKANDAN UYARI: ÜLKE ZARARA UĞRAR

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI Protestolar eşliğinde Suudi Veliaht Prens'i karışlayan Tunus Cumhurbaşkanı: Kendi ülkenize hoş geldiniz diyoruz

Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, dün yaptığı açıklamada, kamu görevlilerinin bugün yapmayı planladığı grevin ülkeyi büyük zarara uğratacağı uyarısında bulunmuştu.

Şahid, devlet televizyonundan yayımlanan konuşmasında, UGTT ile yürütülen müzakereler sırasında ellerinden geleni yaptıklarını, devlet bütçesinin ve ülkenin imkanlarını gözetecek önerilerde bulunduklarını söylemişti.

Şahid, hükümetin, ülkenin içinde bulunduğu durumun elverdiği ölçüde maaş artışı önerdiğini, bunun üstüne çıkılması durumunda daha fazla borçlanmak ve kredi almak zorunda kalacaklarını ifade etmişti.

Tunus'un en büyük sendikası UGTT, önceki gün hükümetle devlet memurlarının maaşlarında artış yapılması için yürütülen diyaloğun başarısız olduğunu açıklamış ve bugün greve gideceklerini duyurmuştu.

UGTT'nin "maaşlara zam" talebiyle 22 Kasım'da düzenlediği greve, ülke genelinde yaklaşık 700 bin kişinin katıldığı ifade edilmişti.