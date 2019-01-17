Esad: Antakya Rum Ortodoks Kilisesi’ni bölmeye çalışıyorlar

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi’nin Lübnan ve Suriye kiliseleri şeklinde bölünmesi için girişimlerin olduğunu açıkladı.

Şam'ı ziyaret eden Rus heyetine başkanlık eden Rusya-Suriye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Dmitriy Sablin, Esad'ın Antakya Rum Ortodoks Kilisesi'ni bölme girişimleri hakkındaki sözlerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Sablin'in aktardığına göre Esad, Lübnan metropolitliğine bağımsızlık sağlamak için Ukrayna'dakine benzer bir şekilde Antakya Rum Ortodoks Kilisesi'ni bölme girişimleri olduğunu ifade etti.

Esad, "İnananların ayırma girişimleri, sadece sizin için değil, bizim için de en ciddi sorunlardan biri. Bugün Suriye ve Libya'daki Antakya Rum Ortodoks Kilisesi'ni bölme girişimlerine tanıklık ediyoruz. Lübnan metropolitliğine bağımsızlık verilmesi hakkında görüşmeler yapılıyor. Bu süreç bir süre daha devam edebilir" dedi.

Esad, tüm uluslararası organizasyonlarda kilisenin bölünmesinin önlenmesi gerektiğini, aksi takdirde tek bir Vatikan'a karşılık yüzlerce Ortodoks kilisesi ortaya çıkacağını vurguladı.